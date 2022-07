Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 de Samsung entièrement dévoilés en images

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung devrait annoncer le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 aux côtés des smartwatches Watch 5 le 10 août, mais le dernier rapport a laissé très peu à l'imagination.

Nous avons déjà vu les fuites de la Watch 5 et de la Watch 5 Pro dans des images, montrant les appareils sous de multiples angles et maintenant c'est au tour du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4.

Evan Blass - qui a une expérience très solide - a posté plusieurs images des deux appareils pliables sur 91Mobiles, révélant presque tous les angles et les multiples couleurs attendues pour les appareils.

Le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 ont tous deux des bords plus anguleux que leurs prédécesseurs, mais sinon, ils offrent des designs similaires aux Galaxy Z Fold 3 et Flip 3, respectivement.

Des détails spécifiques comme les tailles d'écran et les mégapixels des appareils photo ne peuvent pas être vus dans les images bien sûr, donc il y aura encore quelques surprises le jour du lancement, mais ce ne sera certainement pas sur le front du design.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 devrait avoir un écran externe de 6,19 pouces et un écran interne de 7,56 pouces lorsqu'il est déplié, tandis que le Z Flip 4 devrait avoir un écran interne de 6,7 pouces et un écran externe de 2 pouces. Les deux appareils devraient fonctionner avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Vous pouvez lire comment les deux combinés devraient se comparer dans notre article séparé, et nous avons également des articles couvrant les rumeurs du Galaxy Z Fold 4 et les rumeurs du Galaxy Z Flip 4 afin que vous puissiez vous mettre à jour avant leur lancement.

