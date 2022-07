Les rendus de presse du Samsung Galaxy Z Flip 4 révèlent le design complet.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung tiendra son prochain événement Galaxy Unpacked le 10 août où les modèles Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 et la Galaxy Watch 5 devraient tous être dévoilés.

Nous avons entendu - et vu - beaucoup de choses sur les différents appareils, mais la dernière fuite sur le Galaxy Flip 4 pliable horizontalement nous donne un aperçu clair du design sous tous les angles.

En collaboration avec le leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), Giznext a publié un certain nombre de rendus de presse montrant le Galaxy Z Flip et ses couleurs. Le Galaxy Z Flip 4 semble offrir un design à clapet très similaire à son prédécesseur - le Galaxy Z Flip 3 - mais il a des bords plus carrés et un nouveau module de caméra.

Il a été précédemment affirmé que le Galaxy Z Flip 4 offrirait un écran extérieur plus grand, mais cela ne peut pas être confirmé par les images. Au lieu de cela, nous pouvons voir la bascule de volume et un autre bouton sur le bord droit, le plateau SIM sur la gauche et l'USB-C en bas.

Quatre couleurs sont présentées, qui seraient appelées Graphite, Pink Gold, Bora Purple et Blue.

Les rumeurs précédentes ont suggéré que le Samsung Galaxy Z Flip 4 fonctionnera avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et trois modèles de stockage sont attendus, allant de 128 Go à 512 Go, tous avec 8 Go de RAM.

Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais nous savons que nous en saurons plus le 10 août. En attendant, vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Galaxy Z Flip 4 dans notre article séparé.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur Three Par Rob Kerr · 15 Février 2022 Vous commandez un Samsung Galaxy S22, Apple iPhone 13, Pixel ou OnePlus ? Voici les meilleures offres SIM: données UL pour 16 £ sur Three, 30 Go

Écrit par Britta O'Boyle.