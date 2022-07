Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung organise son prochain événement Galaxy Unpacked le 10 août 2022 et nous sommes déjà presque certains que nous verrons le lancement des téléphones Samsung Galaxy Z Fold 4 et Flip 4.

Mais, s'il y avait encore des doutes, un nouveau teaser vidéo d'apparence officielle a fuité et réaffirme l'objectif de l'événement.

Publiée par le leaker Twitter @chunvn8888, la vidéo de Samsung s'accompagne du slogan "flex is greater than flat". Elle indique également que nous devons "nous préparer à vivre une plus grande expérience".

Random Unpacked teaser for y'all pic.twitter.com/XkeO0uYiNP- No name (@chunvn8888) July 25, 2022

Il semble que le teaser n'était pas prévu pour être diffusé avant le jour même - il inclut la date et "aujourd'hui" à la fin. En toute honnêteté, ce n'est pas comme si l'événement ou les téléphones avaient été particulièrement insaisissables. Même les dirigeants de Samsung ont été heureux de parler des nouveaux Flip et Fold ces derniers temps.

En plus des appareils pliables, on pense que Samsung lancera sa dernière smartwatch - la Samsung Galaxy Watch 5 - et les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro true wireless lors de l'événement du mois prochain.

Nous couvrirons l'événement en direct et vous apporterons des informations et des essais pratiques dès que possible. Vous pouvez également découvrir comment regarder tout cela vous-même dans notre guide pratique.

Écrit par Rik Henderson.