Le prix du Samsung Galaxy Z Fold 4 a été dévoilé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung est de plus en plus confiant dans l'avenir pliable des smartphones, et nous nous attendons à ce que les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 soient annoncés très bientôt.

Une chose dont nous sommes moins certains, cependant, est le prix de ces nouveaux appareils.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Samsung prévoit de lancer un appareil pliable moins cher, mais nous nous attendons à ce que sa série phare Z maintienne son prix élevé.

Maintenant, après qu'un détaillant européen ait accidentellement listé le Z Fold 4 en avance, nous avons une bien meilleure idée de ce à quoi nous devons nous attendre.

Le modèle 256 Go a été répertorié au prix inhabituel de 1 863,89 € aux côtés de la version 512 Go à 1 981,89 €.

Ce prix n'est pas conforme au format MSRP habituel de Samsung, donc de manière plus réaliste, nous nous attendons à des MSRP de 1 849 € et 1 999 € respectivement.

Par rapport au Z Fold 3, cela équivaut à une augmentation de 50 € du prix pour le modèle de 256 Go, tandis que le 512 Go obtient une augmentation de 100 €.

Comment réparer votre vidéo corrompue et la préparer à être téléchargée avec Stellar Par Pocket-lint International Promotion · 13 Janvier 2021 Ce superbe logiciel vous aidera à récupérer les fichiers corrompus.

Compte tenu des pénuries de composants en cours et de l'augmentation des coûts logistiques auxquels les fabricants sont confrontés, nous ne serions pas trop surpris si cela s'avère vrai.

Le Galaxy Z Fold 4 devrait être équipé d'un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 aux côtés d'une batterie de 4 400 mAh avec une charge de 25W.

Il disposera d'un écran intérieur pliable de 7,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d'un AMOLED HD+ de 6,2 pouces pour son écran secondaire.

Quoi qu'il en soit, nous le découvrirons bien assez tôt. Le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung est prévu pour le 10 août 2022 et les teasers garantissent que nous aurons droit à de nouveaux appareils pliables.

Écrit par Luke Baker.