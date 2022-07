La fuite du prix du Samsung Galaxy Z Flip 4 montre qu'il ne sera pas moins cher.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung dévoilera ses prochains appareils pliables Galaxy Z lors de son événement du 10 août. Le Z Flip 4 et le Z Fold 4 sont tous deux attendus, aux côtés des modèles Galaxy Watch 5.

Nous avons entendu de nombreuses rumeurs sur les deux appareils au cours des deux derniers mois, mais la dernière fuite révèle le prix du Z Flip 4 et il semble qu'il sera plus cher que son prédécesseur.

Selon une fuite appelée Sudanshu(via PriceBaba), le Samsung Galaxy Z Flip 4 commencera à 1080 € (environ 920 £) pour le modèle 128 Go, tandis que le modèle 256 Go coûtera 1160 € (environ 980 £) en Europe. Le modèle supérieur qui devrait disposer de 512 Go de stockage - une nouvelle option pour cet appareil - coûterait 1280 € (environ 1100 £).

En comparaison, le modèle de base du Galaxy Z Flip 3 commence à 1049 €, il y a donc un léger saut pour le nouveau modèle, même s'il n'est pas énorme. Il convient de noter que si le prix semble avoir augmenté pour l'Europe, le prix de conversion pour le Royaume-Uni suggère que le Z Flip 4 sera moins cher. Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit le cas, le prix de départ de 949 £ - ou plus - étant plus probable.

Bien sûr, ces prix n'ont pas encore été confirmés, et ne le seront pas avant l'annonce officielle du Z Flip 4 le 10 août. On s'attend à ce que le Z Flip 4 conserve un design similaire à celui de son prédécesseur, avec la possibilité d'un écran de couverture plus grand. Vous pouvez lire toutes les rumeurs concernant le Z Flip 4 dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.