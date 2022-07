Voici le nombre de téléphones pliants vendus par Samsung.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a certainement mené la charge dans les téléphones pliables. Après avoir lancé le Galaxy Fold en 2019, la société a suivi avec le Galaxy Z Flip en 2020, avant de mettre à jour le Z Fold 2 de deuxième génération à la fin de 2020 et à nouveau en 2021.

En tant qu'entreprise, elle domine le marché des téléphones pliants, avec des appareils comme le Moto Razr qui ont du mal à trouver leur forme, Huawei qui tombe en disgrâce, et d'autres qui sont à deux pas derrière.

Mais combien de téléphones pliants Samsung a-t-il réellement vendus ?

Eh bien, grâce à un éditorial du Dr TM Roh, président et responsable de MX Business chez Samsung, nous savons maintenant qu'en 2021, Samsung a vendu près de 10 millions de téléphones pliants.

Nous savons également que cela représente une augmentation de 300 % par rapport à 2020, ce qui suggère que Samsung a vendu environ 3,3 millions de téléphones pliants en 2020. Rappelez-vous, c'est l'année qui a vu l'introduction du Flip aux côtés du Fold mis à jour.

En poussant un peu plus loin, nous avons droit à un peu plus de détails et il est temps de faire des maths de haut niveau. Samsung poursuit en disant qu'en 2021, 70 % des acheteurs de Galaxy pliables ont opté pour le Galaxy Z Flip, et seulement 30 % pour le Galaxy Z Fold, plus grand.

Si l'on applique ce chiffre aux presque 10 millions d'appareils, on obtient environ 7 millions de ventes de Galaxy Z Flip et environ 3 millions de ventes de Galaxy Z Fold en 2021.

Le Galaxy Z Flip sera probablement l'appareil le plus populaire pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il est moins cher et donc plus accessible à un plus grand nombre d'acheteurs.

Deuxièmement, il correspond à ce que les gens attendaient d'un téléphone pliable : il devient plus petit, plutôt que plus grand. Alors que le Galaxy Z Fold est présenté comme un appareil qui vous donne accès à un écran plus grand pour être plus productif, les gens ne manquent pas de le qualifier de tablette pliable.

Le Z Flip, quant à lui, a un attrait rétro, rappelant les téléphones pliables du passé, tout en se refermant pour que vous puissiez le glisser facilement dans un sac ou une poche.

Comment réparer votre vidéo corrompue et la préparer à être téléchargée avec Stellar Par Pocket-lint International Promotion · 13 Janvier 2021 Ce superbe logiciel vous aidera à récupérer les fichiers corrompus.

Ces détails arrivent alors que nous approchons du lancement du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4, Samsung cherchant à développer le marché des appareils pliables avec ses appareils de quatrième génération.

L'événement de lancement Galaxy Unpacked est prévu pour le 10 août, date à laquelle nous verrons si Samsung a fait assez pour pousser cette augmentation des ventes encore plus loin.

Écrit par Chris Hall.