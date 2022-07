Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a confirmé qu'elle organisera un événement le 10 août où elle devrait annoncer les modèles Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Watch 5.

La société n'a annoncé officiellement l'événement que le 19 juillet, bien que la date ait fuité avant cela et les fuites ne montrent aucun signe de ralentissement.

Evan Blass - qui a un excellent palmarès - a publié quelques clichés du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4, révélant ce que nous pouvons attendre des nouveaux smartphones pliables.

Bien que peu de choses semblent changer, les boutons des deux modèles semblent être plus proéminents et les cadres semblent plus angulaires. Les offres de couleurs des deux modèles sont également visibles sur les images.

Le Galaxy Z Fold 4 devrait ressembler à son prédécesseur, offrant un design de type livre. On parle d'un stylet S Pen intégré, mais l'image de Blass de cet appareil ne confirme ni n'infirme cette rumeur.

Le Galaxy Z Flip 4, quant à lui, devrait également suivre les traces de son prédécesseur, avec un pli horizontal. Il a été dit qu'il pourrait venir avec un écran extérieur plus grand, bien qu'encore une fois, l'image de Blass ne confirme ou nie pas cela pour le moment.

Pour l'instant, rien n'est officiel, à l'exception de la date du prochain Samsung Galaxy Unpacked. Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 dans nos articles séparés.

Écrit par Britta O'Boyle.