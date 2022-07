Fuite du rendu officiel du Samsung Galaxy Z Flip 4

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung devrait organiser un événement en août pour révéler les modèles Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 et la Galaxy Watch 5. Nous avons déjà vu des images de la Galaxy Watch 5 et de la Watch 5 Pro sous tous les angles, mais le dernier rapport montre une image "officielle" de la Galaxy Z Flip 4.

Evan Blass a publié un rapport sur 91 Mobiles qui présente la Galaxy Z Flip 4 de côté. Le site a également créé une image montrant le nouveau modèle contre le modèle 2021 - le Galaxy Z Flip 3 - pour montrer les différences.

D'après l'image, le Galaxy Z Flip 4 sera doté de boutons plus proéminents que son prédécesseur, ainsi que d'un cadre plus anguleux. L'image montre le modèle Bora Purple du Z Flip 4, qui est une couleur plus riche que le modèle Lavender du Z Flip 3.

Il semble également que le Z Flip 4 ait une charnière légèrement différente et que les lentilles de l'appareil photo à l'arrière de l'appareil 2022 soient plus saillantes que celles du Z Flip 3. C'est tout ce que l'image montre pour le moment, bien que des rapports et des images précédents aient suggéré que l'appareil pourrait offrir un écran extérieur légèrement plus grand et un indice IP amélioré.

Pour l'instant, rien n'est officiel mais vous pouvez lire toutes les dernières rumeurs concernant le Galaxy Z Flip 4 dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.