Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La saison des rumeurs de Samsung est bel et bien lancée, alors que l'entreprise se prépare à lancer sa prochaine gamme de produits phares pliables et de wearables. On s'attend à ce que la société dévoile ses prochains modèles Z Fold et Z Flip, ainsi que la Galaxy Watch 5, lors d'un événement en août.

À l'approche de l'événement de lancement du 10 août, il est logique que des preuves de l'existence de ces appareils fassent surface.

Parmi les informations les plus récentes, on trouve un listing de certification révélant le nom et le numéro de modèle, ainsi qu'une fuite montrant les différentes variantes de stockage et les couleurs.

Commençons par cette dernière, qui provient de l'historiquement exact Evan Blass sur Twitter : une liste montre que Samsung pourrait prévoir de lancer quatre couleurs différentes.

La liste comprend l'habituel noir fantôme, mais aussi le beige, le rouge bourgogne et le gris/vert. La liste montre également que nous pourrions voir des modèles avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage.

Si elle est exacte, cela signifierait que le Z Fold 4 prendra des couleurs similaires à celles du Z Flip 3, et n'aura pas les options Phantom Green ou Phantom Silver du Z Fold 3.

Comme si nous avions besoin d'une preuve supplémentaire que Samsung travaillait sur ce nouveau livre pliable à lancer en même temps que le prochain clamshell, les deux téléphones ont tous deux atterri sur le site de certification, NBTC.

Tout comme lorsque le Flip 4 a atterri sur le site de la FCC, c'est la preuve qu'un lancement est presque certainement en cours. Le listing - selon MySmartPrice - révèle les noms et les numéros de modèle des deux appareils à venir. Le Z Fold 4 a le numéro de modèle SM-F936B/DS, alors que le Z Flip 4 est SM-F721B.

En ce qui concerne les autres détails, il a été dit que le Z Fold 4 serait une évolution du Fold 3, avec un pli moins évident sur l'écran, une batterie améliorée et le processeur Snapdragon 8 Gen 1.

La véracité de ces attentes et de ces affirmations sera révélée lors du nouveau lancement qui, pour l'instant, devrait avoir lieu aux alentours du 10 août.

Écrit par Cam Bunton.