Samsung Galaxy Z Flip 4 apparaît sur la FCC, lancement imminent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung devrait révéler le Galaxy Z Flip 4 aux côtés du Z Fold 4 et des smartwatches Galaxy Watch 5 dans les deux prochains mois, et le dernier détail suggère que nous nous rapprochons du lancement.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est apparu sur le site de la Federal Communications Commission (FCC), par lequel tous les appareils électroniques doivent passer avant d'être vendus aux États-Unis.

Bien que le listing ne révèle pas grand-chose sur l'appareil lui-même, seulement qu'il offrira le Bluetooth, le Wi-Fi 802.11a/n/ac/ax, le NFC, la recharge sans fil et le support de plusieurs bandes de 4G et 5G, nous en savons déjà un peu grâce aux fuites précédentes.

Il a été dit que le Galaxy Z Flip 4 subira quelques modifications mineures de son design, y compris la possibilité d'un écran de couverture légèrement plus grand, et on pense qu'il sera proposé en quatre couleurs. En termes de matériel, le Galaxy Z Flip 4 devrait fonctionner avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1 et 8 Go de RAM, et il est question d'une batterie de 3700 mAh.

Bien sûr, rien n'a encore été confirmé, et il est probable qu'il ne le sera pas avant l'événement de lancement Galaxy Unpacked de Samsung, qui devrait avoir lieu le 10 août, mais nous avons au moins une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Pour l'instant, vous pouvez lire notre article sur le Samsung Galaxy Z Flip 4 pour toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur l'appareil.

Écrit par Britta O'Boyle.