OnePlus Nord 2T vs Samsung Galaxy A53 : lequel devriez-vous acheter ?

(Pocket-lint) - Pendant un certain temps, OnePlus était le champion de l'offre de grandes performances sans le prix. Et c'est encore vrai dans une certaine mesure, du moins lorsqu'il s'agit de sa famille Nord. Le OnePlus Nord 2T est un très bon téléphone pour son prix, mais comment se compare-t-il à la concurrence des appareils de milieu de gamme des grands noms ? Plus précisément, le Galaxy A53 de Samsung.

Les deux ont des prix de vente au détail très similaires, et chacun a ses forces et ses faiblesses. Alors, dans lequel des deux vous devez dépenser votre argent ? Regardez la vidéo ci-dessous pour connaître notre avis, ou lisez la suite.

OnePlus : 159,1 x 73,2 x 8,2 mm - 190g

Samsung : 159,6 x 74,8 x 8,1 mm - 189g

OnePlus : Façade et dos en verre, cadre en plastique - pas d'étanchéité.

Samsung : Façade en verre, dos et cadre en plastique - indice de résistance à l'eau et à la poussière IP67

Contrairement à certaines de nos autres comparaisons entre produits de prix similaires, les différences entre les deux téléphones sont immédiatement apparentes, même lorsqu'il s'agit des bases du design. Qu'il s'agisse de la forme, de la sensation en main ou des matériaux utilisés, les deux téléphones sont complètement différents et font une différence dans l'expérience.

Par exemple, le Samsung a un dos complètement plat alors que le OnePlus a opté pour des bords incurvés. Si vous ajoutez le fait que le Samsung a un arrière en plastique souple et que le OnePlus a un verre brillant, il est difficile d'imaginer qu'ils se sentent plus différents.

D'un côté, les bords incurvés du OnePlus le rendent plus confortable à tenir. Cependant, le dos brillant est beaucoup plus glissant que celui du Samsung et vous aurez peut-être besoin d'un peu plus d'adhérence pour le tenir ou, à tout le moins, il glissera sur de nombreuses surfaces.

C'est l'un de ces cas étranges où nous préférons la sensation en main du OnePlus, mais où, pour des raisons pratiques, nous choisirions probablement l'approche Samsung. Et c'est sans parler de la conception du boîtier de l'appareil photo. Là où Samsung a cette zone tout à fait minimale et subtile qui monte en douceur à partir du même matériau que le panneau arrière, le OnePlus a une monstruosité saillante qui n'a pas l'air bien du tout.

En ce qui concerne la face avant, les deux ont des écrans plats avec des caméras en forme de trou. Samsung a opté pour la caméra au milieu, ce qui nous semble beaucoup plus logique, ne serait-ce que parce que nous trouvons qu'elle est moins gênante et qu'elle donne à la façade une certaine symétrie.

L'autre élément à prendre en compte du point de vue de la conception est la résistance à l'eau et à la poussière. Le téléphone de Samsung a été certifié au niveau IP67, ce qui signifie qu'il peut être immergé dans des eaux peu profondes sans problème. Le Nord a une certaine résistance à l'eau et survivra probablement aux éclaboussures ou aux accidents quotidiens, mais il n'a pas de classement officiel.

Une petite chose en faveur du OnePlus : le retour haptique. Lorsque vous tapez, le Samsung a une sensation de bourdonnement beaucoup moins chère comme retour, le OnePlus a une sensation de tapotement plus subtile, ce qui est beaucoup plus agréable.

OnePlus : AMOLED 6,43 pouces, 90 Hz - résolution 1080 x 2400

Samsung : AMOLED 6,5 pouces 120Hz - résolution 1080 x 2400

OnePlus : OxygenOS basé sur Android 12

Samsung : OneUI basé sur Android 12

Ce qui est intéressant, c'est que - du moins du point de vue de la fiche technique - les deux écrans sont très similaires. Celui de Samsung est légèrement plus grand avec 6,5 pouces, contre 6,43 pouces sur le OnePlus, mais les deux partagent la même résolution de 1080 x 2400 et sont tous deux recouverts du même Gorilla Glass 5.

Cela dit, il y a quand même une différence. Par exemple, le taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz de Samsung est supérieur à celui de 90 Hz du OnePlus Nord. Cependant, cela pourrait ne pas faire la différence que l'on pourrait croire. Comme nous le verrons dans la section sur les performances, le moniteur qui devrait sembler plus fluide et plus rapide ne l'est pas la plupart du temps.

En les regardant côte à côte, avec les deux dans leurs modes naturels, il y a une différence dans les couleurs et le contraste aussi. Le OnePlus, par exemple, semble être un peu plus saturé et présente un contraste plus élevé, ce qui peut faire ressortir un peu plus les images. Mais cela n'est pas sans inconvénients. Nous avons constaté qu'avec des teintes de peau plus pâles/blanches, l'impression générale est un look beaucoup plus rose/rouge. En fait, les oranges, les roses et les rouges ont tendance à être un peu trop saturés.

Le look naturel de Samsung est plus naturel et plus vrai que nature. Avec un ton légèrement plus doré, il est moins agressif sur les rouges et rend les choses plus douces et plus agréables. Bien sûr, les deux appareils vous permettent de personnaliser les couleurs et l'étalonnage dans une certaine mesure, et vous permettent de choisir des paramètres avec des couleurs plus vives, ainsi que de régler la balance des blancs.

En ce qui concerne la luminosité, il ne semble pas y avoir de grande différence. Elles sont toutes deux relativement lumineuses.

Du point de vue logiciel, ils fonctionnent tous deux sous Android 12. Samsung avec une approche assez lourde avec OneUI et beaucoup d'applications préchargées de Samsung. OnePlus a OxygenOS, qui n'ajoute pas beaucoup d'extras supplémentaires, et est plus propre à bien des égards.

Samsung, en revanche, s'engagera assez longtemps sur les logiciels et les correctifs de sécurité. OnePlus vous offrira 2 à 3 ans de mises à jour majeures.

OnePlus : processeur MediaTek Dimensity 1300

Samsung : Processeur Exynos 1280

OnePlus : 8GB/128GB ou 12GB/256GB

Samsung : 4GB, 6GB ou 8GB RAM - 128GB ou 256GB de stockage

OnePlus : batterie de 4500mAh avec charge rapide de 80W

Samsung : Batterie de 5000mAh avec charge de 25W

En ce qui concerne les performances, la vitesse et la batterie, et comme nous l'avons mentionné un peu dans la section sur le logiciel, l'approche de OnePlus en matière de logiciel semble être très légère, fluide et rapide, et cela se traduit par une expérience de téléphone qui se sent beaucoup plus réactif que le Samsung.

La différence dans les tâches de tous les jours, ou simplement la navigation dans l'interface utilisateur, c'est le jour et la nuit. Elle semble beaucoup plus fluide et rapide. Ou plutôt, elle est plus réactive. L'interface de Samsung peut sembler rapide, mais comme nous l'avons remarqué avec les modèles S22 plus chers, certaines zones de l'interface semblaient être un peu en retard et bégayer.

Du point de vue du processeur, le Nord 2T est équipé du processeur MediaTek Dimensity 1300 qui, même s'il n'est pas de niveau phare, est très performant. Nous n'avons eu aucun problème pour charger nos jeux ou applications préférés.

Et lorsque vous les comparez côte à côte, le Nord était sensiblement plus rapide à les charger que le Samsung. Même les applications de base comme Twitter, Amazon shopping ou YouTube prennent environ une seconde de plus sur l'Exynos 1280. Il est également équipé de plus de RAM en standard que le Samsung. Au Royaume-Uni du moins, le Nord dispose de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Le Samsung est équipé de 6 Go et de 128 Go, mais il a également la possibilité d'étendre son espace de stockage via une carte MicroSD.

En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, il n'est probablement pas surprenant que, dans la plupart des cas, il nous reste plus d'énergie après une journée d'utilisation du Samsung que du OnePlus. C'était prévisible étant donné la plus grande batterie de 5000mAh contre 4500mAh pour le Nord 2T. Avec 2 à 3 heures d'utilisation relativement légère (médias sociaux et autres), le Nord terminait la journée avec une autonomie de 35 à 40 %, tandis que celle du Samsung était plutôt de 50 %, ce qui en fait une batterie de presque deux jours.

Cependant, les deux ne pourraient pas être plus différents en ce qui concerne le temps de charge. Le chargeur filaire 80W du OnePlus Nord 2T - qui est fourni dans la boîte - peut recharger la batterie du téléphone en environ 27 minutes. Et la majeure partie de cette recharge se fait en seulement 15 minutes.

Celui de Samsung n'atteint les sommets que de 25W, et ce uniquement si vous avez un chargeur compatible. Il n'est pas livré avec.

OnePlus : 50MP primaire, 8MP ultra-large, 2MP capteur de profondeur

Samsung : 64 MP primaire, 12 MP ultra-large, 5 MP macro, 5 MP capteur de profondeur

Si les systèmes de caméra sont similaires dans leur composition, ils ne sont pas identiques. Les deux sont équipés de caméras primaires de plus haute résolution. OnePlus utilise 50 mégapixels, Samsung 64 mégapixels. Ensuite, les deux ont des caméras ultra larges - OnePlus 8 mégapixels, Samsung 12 mégapixels.

Ensuite, il y a les capteurs ajoutés à faible résolution. OnePlus a une profondeur de 2 mégapixels, là où Samsung a une macro de 5 mégapixels et une profondeur de 5 mégapixels. Pour cette comparaison cependant, nous nous concentrerons sur le primaire et l'ultra-large, plutôt que sur les objectifs supplémentaires inutiles à faible résolution.

Ce que nous avons constaté en utilisant le Nord aux côtés du Samsung, c'est que, dans l'ensemble, l'appareil photo principal du Nord 2T est solide. Il produit des images nettes avec des lumières et des ombres bien équilibrées. Pas de surexposition folle ou de contraste horrible.

En outre, par rapport au Samsung, nous avons trouvé qu'il offrait une représentation plus réaliste des couleurs. Le Samsung pousse un peu plus vers ce faux/hyperréel, vu dans les verts. Le OnePlus semble pousser davantage vers un aspect plus chaud/plus orange. Le Samsung semble également surexposer un peu par moments.

Mais lorsqu'il s'agit d'ultra-largeur, c'est l'inverse. L'appareil photo du Nord 2T est nettement moins performant en ce qui concerne les détails, l'équilibre entre les hautes lumières et les ombres. Les résultats sont assez délavés et manquent de netteté par rapport au Samsung.

Samsung a également réussi à équilibrer les résultats entre les deux caméras. Ainsi, bien que, selon nous, le Nord dispose de l'appareil photo principal le plus puissant, l'utlrawide nuit vraiment à l'expérience. Nous préférons avoir deux appareils photo qui se ressemblent un peu en termes de résultats, même si l'appareil principal n'est pas le meilleur.

OnePlus : 369

Samsung : £399

Si l'on regarde les prix de détail complets, il y a très peu de différence de coût entre les deux téléphones. Le prix de départ de la variante 8GB/128GB du Nord 2T est de 369 £.

Pour Samsung, il s'agit d'un prix de détail de 399 £, mais la plupart des détaillants ont maintenant réduit ce prix et vous pourriez même trouver la meilleure offre dans votre région qui est moins chère que le OnePlus.

En fin de compte, cela se résume à deux choses essentielles : Les performances et la vitesse, et les caméras.

Si vous voulez un téléphone qui soit fluide, qui charge rapidement n'importe quelle application et qui se consacre à ses activités avec une certaine rapidité, le OnePlus est votre téléphone. De plus, il se recharge très rapidement et ses logiciels sont moins lourds.

En faveur de Samsung, nous avons les résultats plus cohérents entre les caméras et la plus grande autonomie de la batterie. De plus, Samsung a généralement été meilleur dans le déploiement des mises à jour logicielles et de sécurité ces derniers mois.

