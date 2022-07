Samsung lance le modèle robuste Galaxy XCover6 Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a dévoilé le XCover6 Pro, un téléphone qui s'adresse directement à tous ceux qui travaillent dans un environnement où il est indispensable de pouvoir compter sur son téléphone.

Il s'agit du premier téléphone de productivité de Samsung à être équipé de la connectivité 5G, ce qui sera un atout majeur pour tous ceux qui travaillent sur le terrain mais qui souhaitent néanmoins bénéficier d'une connexion Internet rapide comme l'éclair lorsqu'ils disposent d'une couverture.

Une batterie amovible est une fonctionnalité extrêmement appréciée dans tous les téléphones, et qui est devenue de plus en plus rare au fil des ans. C'est exactement ce que propose le XCover6, qui vous permet d'échanger une batterie chargée lorsque la vôtre est usée, pour une durée d'autonomie totale qui correspond à peu près à la durée pendant laquelle vous êtes prêt à garder les batteries chargées.

Le système DeX de Samsung vous permet d'utiliser le téléphone comme un ordinateur portable en le branchant à un écran, ce qui est vraisemblablement plus potentiellement utile professionnellement que pour la plupart des gens sur les autres appareils Samsung.

Le téléphone est étanche selon la norme IP68 et certifié MIL-STD-810H. Il est donc conçu pour résister aux conditions météorologiques extrêmes et a apparemment fait l'objet de réglages spécifiques pour s'assurer qu'il fonctionne dans des situations humides et pluvieuses en extérieur.

Il bénéficiera de mises à jour de sécurité pendant au moins cinq ans, et de mises à jour du système d'exploitation pendant quatre ans, selon Samsung, tandis que la batterie remplaçable et l'utilisation de plastiques recyclés devraient permettre d'atténuer quelque peu son impact sur l'environnement.

En ce qui concerne les spécifications proprement dites, il est doté d'un écran de 6,6 pouces à 120 Hz, d'une épaisseur d'un peu moins de 10 mm et de deux appareils photo à l'arrière - un appareil principal de 50 Mpx et un appareil ultra-large de 8 Mpx. Le stockage embarqué de 128 Go est complété par un emplacement pour carte microSD pour l'extension.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur Three Par Rob Kerr · 1 Juillet 2022

Le téléphone devrait être disponible plus tard en juillet, mais nous ne connaissons pas encore son prix.

Écrit par Max Freeman-Mills.