Le Samsung Galaxy S23 pourrait être équipé d'une caméra frontale améliorée

(Pocket-lint) - Selon un nouveau rapport, Samsung pourrait mettre à niveau un élément central de sa gamme de smartphones phares Galaxy S23.

GalaxyClubNL dit qu'il a entendu de sources que le téléphone aura une nouvelle caméra selfie de 12MP, par rapport aux 10MP que les téléphones Galaxy ont depuis quelques années maintenant.

Bien que les composants exacts aient pu changer, et que des améliorations logicielles significatives aient apporté des performances de selfie de plus en plus élevées, il est toujours agréable d'entendre que nous pourrions obtenir une augmentation de la résolution brute.

Cela pourrait signifier des selfies plus nets de la part de téléphones qui seraient performants sur ce front même si rien ne changeait du tout, bien que cela laisse une grande variable potentielle.

Lescaméras sous l'écran (UPC) commencent à devenir un peu plus courantes, et si Samsung revisite la caméra selfie sur son téléphone principal, ce pourrait être le moment de passer à un tout nouveau format en utilisant une UPC elle-même.

Il n'y a pas eu de suggestion officielle de la part de Samsung pour aller dans cette direction, mais ce n'est pas une surprise - vous ne pouvez pas vous attendre à apprendre des détails officiels sur le téléphone avant un long moment.

Écrit par Max Freeman-Mills.