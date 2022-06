Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung devrait proposer davantage d'options de couleurs dans l'édition Bespoke du prochain Galaxy Z Flip 4.

Introduite pour la première fois sur le Galaxy Z Flip 3 de l'année dernière, la Bespoke Edition mélangeait les couleurs typiques proposées par les détaillants et permettait à ceux qui commandaient par l'intermédiaire de Samsung de choisir parmi 49 combinaisons de couleurs possibles.

Non seulement la Bespoke Edition semble faire son retour sur le prochain smartphone, mais, selon les rapports, elle offrira encore plus de combinaisons et sera disponible dans plus de pays.

Les détails complets concernant les couleurs ne sont pas encore clairs, bien sûr, mais il y aura soi-disant "beaucoup plus" d'options que ce que nous avons vu offert par l'édition spéciale de troisième génération du smartphone. On s'attend à ce qu'il offre le même type de personnalisation, ce qui signifie que les clients choisiront toujours les couleurs pour le panneau supérieur et inférieur de l'arrière, et choisiront également entre un cadre brillant et mat.

Comme nous l'avons dit, elle sera également étendue à d'autres marchés. Alors que l'édition Bespoke est actuellement disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, en Australie et en Corée, d'autres régions d'Europe et d'Asie semblent également en passe de recevoir la version personnalisable.

Samsung devant dévoiler le téléphone pliable en août, nous n'avons plus beaucoup de temps à attendre avant que tous les détails ne deviennent officiels. Cependant, il n'est pas encore tout à fait clair si l'édition Bespoke sera disponible dès le lancement ou si elle arrivera plus tard dans l'année - comme nous l'avons vu avec le Z Flip 3 - alors restez à l'écoute pour plus de détails dès que nous les aurons.

Écrit par Conor Allison.