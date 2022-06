Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain Galaxy Z Flip 4 de Samsung pourrait bien changer le design de son téléphone à clapet, mais une nouvelle fuite suggère qu'il apportera également un changement important sous le capot.

Sammobile a mis la main sur des images d'un nouveau système à double batterie qui alimenterait le Z Flip 4, avec une unité de 2 555 mAh associée à une autre plus petite de 1 040 mAh. La capacité totale est donc de 3 700 mAh, ce qui constitue une amélioration notable par rapport au Z Flip 3.

Ce téléphone avait une batterie de 3 330 mAh, donc vous parlez d'une augmentation décente qui pourrait bien se traduire par une meilleure autonomie pour l'utilisateur réel.

Bien sûr, tout dépend de la volonté de Samsung de tirer du nouveau téléphone des fonctions plus gourmandes en énergie.

S'il est doté d'un écran amélioré, par exemple, la capacité accrue de la batterie pourrait être contrebalancée par la demande plus importante imposée par le matériel.

Le téléphone sera apparemment capable de se charger à une vitesse de 25W, donc une charge plus rapide devrait être présente.

Nous n'avons pas de mot officiel de Samsung au sujet du Z Flip 4, mais il est de plus en plus chauffé en termes de rumeurs et de fuites, donc nous pourrions ne pas être trop loin d'entendre quelque chose de plus substantiel.

Écrit par Max Freeman-Mills.