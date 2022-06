Samsung transforme Samsung Pay en portefeuille pour les cartes, les mots de passe, les billets et les clés numériques.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dans un geste qui ne surprendra peut-être personne, Samsung a annoncé qu'il intégrait Samsung Pass dans Samsung Pay. Ce changement reflète l'annonce de Google concernant Wallet, où tous vos jetons sécurisés seront regroupés en un seul endroit, au lieu d'être répartis entre différentes applications.

Samsung s'en tiendra à la dénomination Samsung Pay, mais le service sera beaucoup plus inclusif, de sorte que tous les éléments que vous voulez garder en sécurité seront au même endroit - et cela s'étendra également aux actifs numériques, tels que le bitcoin.

La mise à jour est déployée initialement en Corée du Sud et s'étendra à d'autres régions également, lorsque nous aurons une meilleure idée de ce qui sera exactement pris en charge.

Le nouveau service vous permettra d'accéder à vos cartes d'embarquement d'avion, par exemple, ainsi que d'enregistrer des clés numériques pour l'accès aux voitures.

L'utilité d'une telle application dépendra en grande partie de sa capacité à intégrer tous les services que vous souhaitez utiliser.

Bien sûr, elle sera en concurrence avec le nouveau Wallet de Google - tout comme les appareils Samsung ont offert le choix entre Samsung Pay et Google Pay dans le passé - et nous supposons que c'est la raison pour laquelle elle commence sur son propre terrain en Corée.

Le changement s'appliquera aux appareils fonctionnant sous Android 9 et plus, mais pour l'instant on ne sait pas quand nous verrons des changements aux États-Unis ou en Europe.

Écrit par Chris Hall.