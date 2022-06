Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung devrait lancer les Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 et la Galaxy Watch 5 avant la fin de l'année et la dernière fuite nous a donné une date d'annonce potentielle.

D'après Jon Prosser - qui a des antécédents peu reluisants - Samsung annoncera les successeurs des Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 et de la Watch 4 le 10 août 2022.

Dans un tweet, Prosser a affirmé que le Galaxy Z Fold 4 sera disponible en noir fantôme, vert et beige, tandis que le Galaxy Z Flip 4 sera disponible en graphite, violet bora, or rose et bleu. Les précommandes pour les deux appareils commenceront le même jour que leur annonce - le 10 août - et seront disponibles à partir du 26 août.

M. Prosser a également affirmé qu'il y aurait trois modèles de la Galaxy Watch 5. Il y aurait un modèle standard de 40 mm disponible en noir fantôme, argent et or rose, un modèle standard de 44 mm disponible en noir fantôme, argent et saphir et un modèle Galaxy Watch 5 Pro avec un boîtier de 46 mm et des couleurs noir fantôme et argent.

Tous les modèles de smartwatch Galaxy Watch 5 seraient annoncés le 10 août aux côtés des Z Fold 4 et Z Flip 4, les précommandes débutant à cette date également.

Comme les smartphones pliables, les modèles Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro seront disponibles à partir du 26 août. Le calendrier correspond aux précédents calendriers de lancement de Samsung, bien que rien n'ait été confirmé par la société pour le moment. Pour l'instant, vous pouvez lire tout sur le Samsung Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 dans nos articles séparés.

Écrit par Britta O'Boyle.