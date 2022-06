Conseils et astuces pour le Samsung Galaxy A53 : 13 fonctionnalités à essayer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec chaque téléphone Android différent, il y a un tas de modifications logicielles qui l'éloignent de l'expérience que vous obtiendriez si vous achetiez un Pixel ou un Nokia Android économique. Quelque chose qui le rend unique à ce fabricant. C'est certainement vrai pour Samsung qui charge sa propre interface One UI sur des téléphones comme le Galaxy A53 5G.

Dans la vidéo ci-dessous, nous allons vous montrer une collection de fonctionnalités que nous avons trouvées les plus utiles dans notre temps avec le téléphone, et la plupart d'entre elles ne sont pas limitées au Galaxy A53. Tant que vous avez un téléphone Samsung moderne avec Android 12, vous devriez trouver que la plupart de ces fonctionnalités existent pour vous aussi.

La luminosité automatique sur les smartphones est devenue vraiment bonne ces dernières années, mais parfois c'est un domaine qui n'est pas aussi bon sur ces produits de milieu de gamme. Parfois, vous voudrez ajuster manuellement la luminosité sans avoir à glisser deux fois pour arriver à la commande. Pour faciliter l'accès à la luminosité, vous pouvez l'afficher d'un simple glissement vers le bas depuis le haut de l'écran.

Faites glisser l'écran vers le bas deux fois pour faire apparaître le panneau des paramètres rapides et appuyez sur les trois points dans le coin. Choisissez maintenant l'option " Disposition du panneau rapide ", puis " Contrôle de la luminosité ". Appuyez sur " Afficher toujours ", et maintenant, chaque fois que vous faites glisser vos notifications vers le bas, vous obtiendrez un curseur de luminosité d'affichage en haut de votre écran.

Nous avons parfois constaté qu'avec certaines applications, notamment les jeux, les visuels ne s'adaptent pas toujours à l'écran. À la place, Samsung place une barre en haut de l'écran pour masquer la découpe de l'appareil photo. Cependant, vous pouvez modifier manuellement ce paramètre pour n'importe quelle application.

Disons par exemple que vous souhaitez modifier Mario Karts ou Call of Duty, il suffit d'aller dans Paramètres > Affichage et de trouver " Apps plein écran " dans la liste. Choisissez maintenant l'option de découpe de l'appareil photo en bas et vous verrez une liste de toutes vos applications installées. Trouvez celle que vous voulez modifier, sélectionnez-la et, si vous ne voulez pas de barre noire en haut, choisissez " Afficher la découpe de l'appareil photo ".

Cette application devrait maintenant remplir l'écran.

La fonction Adapt Sound est une fonctionnalité assez méconnue des téléphones Samsung qui existe depuis quelques années. Grâce à elle, vous pouvez vous assurer que les fréquences de la musique, etc. sont adaptées à vos oreilles, et vous pouvez soit choisir un préréglage basé sur l'âge, soit tester votre propre audition.

Pour l'utiliser, assurez-vous d'avoir une paire d'écouteurs ou de casques branchés et de vous trouver dans une pièce calme à l'intérieur, loin de tout bruit. Allez ensuite dans Réglages > Sons et vibrations, puis dans Qualité du son et effets. Dans l'écran suivant, vous verrez une option intitulée "Adapter le son". Choisissez-la, puis appuyez sur l'un des préréglages correspondant à votre âge si vous le souhaitez, ou pour affiner le réglage, appuyez sur le bouton "Tester mon audition".

Effectuez le test, qui déterminera dans quelle mesure vous entendez les différentes fréquences supérieures ou inférieures, puis crée un réglage d'égalisation spécialement pour vous, qui s'appliquera à l'avenir chaque fois que vous brancherez votre casque ou vos écouteurs.

Pour que le téléphone semble aussi rapide et fluide que possible, vous voudrez profiter des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette option n'est pas activée par défaut, mais si vous allez dans Paramètres > Affichage, puis choisissez l'option "Fluidité du mouvement", vous trouverez deux paramètres. Choisissez le plus élevé pour activer le pic de 120 Hz.

Ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à voir les petits textes et icônes ou qui préfèrent que tout soit plus grand à l'écran. Vous pouvez régler cette fonction en allant dans Paramètres > Affichage, puis en choisissant "Zoom écran". Ajustez le curseur jusqu'à ce que les choses aient une taille confortable pour vous.

D'accord, votre téléphone ne va pas littéralement s'autodétruire. Mais vous pouvez faire en sorte qu'il se réinitialise automatiquement et efface toutes ses données après 15 tentatives infructueuses de déverrouillage. (Ce n'est peut-être pas une option à activer si vous avez des enfants qui aiment deviner votre code PIN).

Ouvrez Paramètres > Écran de verrouillage et trouvez maintenant " Paramètres de verrouillage sécurisé ". C'est tout en haut de la liste. Entrez votre code PIN et sur l'écran suivant, vous verrez une option de réinitialisation d'usine automatique. En l'activant, vous activerez la fonction qui efface complètement votre téléphone lorsque quelqu'un essaie - sans succès - de le déverrouiller 15 fois.

Par défaut, vous accédez au tiroir d'applications en faisant glisser le curseur vers le haut depuis le bas de l'écran sur l'écran d'accueil. Cependant, vous pourriez trouver plus facile et plus pratique d'avoir un bouton sur lequel vous pouvez appuyer à la place.

Si vous en voulez un, allez dans Réglages > Écran d'accueil et vous verrez un bouton à bascule à côté d'une option qui dit "Afficher le bouton de l'écran des applications sur l'écran d'accueil". Activez-la, et vous aurez maintenant un bouton Android classique sur l'écran d'accueil pour lancer le tiroir des applications.

Ces dernières années, les fabricants de téléphones Android ont décidé que vous préféreriez que le bouton veille/réveil soit un bouton de lancement d'assistant intelligent. Cependant, vous pouvez rétablir la fonctionnalité du bouton d'alimentation. Allez dans Réglages > Fonctions avancées > Touche latérale et maintenant sous "Appuyer et maintenir", choisissez l'option "Menu d'arrêt". Maintenant, lorsque vous appuyez et maintenez le bouton, vous obtiendrez les options de mise hors tension/redémarrage à la place de Bixby.

Dans le même menu que l'astuce précédente, vous verrez également une option de double pression. Par défaut, lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton sur le côté, cela lancera l'appareil photo. Cependant, vous pouvez choisir de faire autre chose à la place. Par exemple, nous l'avons trouvé très utile pour lancer Google Pay. Appuyez donc sur "Ouvrir une application" et vous verrez une liste de toutes vos applications. Choisissez Google Pay ou Samsung Pay dans la liste des applications, selon le service que vous préférez utiliser.

Comme beaucoup de fabricants de téléphones Android, Samsung dispose d'un logiciel de lancement de jeux conçu pour optimiser les paramètres des jeux. Cependant, il existe également une foule de petits jeux occasionnels déjà disponibles dans le logiciel, prêts à être joués. Ce ne sont que des puzzles de base, mais ils peuvent être amusants pour passer le temps.

Il suffit d'ouvrir l'application Game Launcher et de toucher l'onglet de jeu instantané en bas de l'écran. Choisissez maintenant un jeu à jouer, et vous pourrez y accéder directement sans rien installer d'autre.

L'une des fonctionnalités relativement récentes de Samsung est la fonction "meilleure photo" qui vous aide à aligner votre photo. Ouvrez l'application Appareil photo et appuyez sur le bouton des paramètres dans le coin supérieur, puis trouvez "Suggestions de prise de vue". Activez-la, et maintenant, lorsque vous chargez la vue de l'appareil photo en mode photo, vous verrez un point à l'écran pour vous aider à aligner la photo.

Lorsque vous faites glisser le bouton de l'obturateur, il crée par défaut une prise de vue en rafale. Cela peut être très utile pour photographier des objets en mouvement rapide. Cependant, vous pouvez modifier cette action pour qu'au lieu de prendre une rafale de photos, elle crée un GIF en mouvement.

Ouvrez à nouveau les paramètres de l'appareil photo en appuyant sur ce rouage dans l'application Appareil photo, sélectionnez l'option " Faire glisser le bouton de l'obturateur vers " et sélectionnez " Créer un GIF ". Maintenant, lorsque vous retournez à l'appareil photo et que vous faites glisser le bouton de l'obturateur vers le haut, et que vous le maintenez enfoncé, vous prenez une série de photos régulières et les transformez en une animation.

Par défaut, lorsque vous souhaitez filmer une vidéo, celle-ci est réglée sur 1080p ou Full HD. Mais il est assez facile de passer en 4K. Ouvrez l'application caméra, passez en mode vidéo et appuyez sur l'icône FHD dans la barre d'outils supérieure, puis choisissez "UHD". La vidéo sera alors capturée dans une résolution supérieure.

Pour une liste plus complète de conseils et d'astuces logicielles, nous avons une collection très approfondie dans notre rubrique Conseils et astuces du Samsung Galaxy S22. Certains d'entre eux sont limités au modèle phare mais - encore une fois - beaucoup seront également disponibles pour les utilisateurs des Galaxy A53, A73 et A33.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 1 Juin 2022

Écrit par Cam Bunton.