Fuite des spécifications du Samsung Galaxy Z Fold 4

(Pocket-lint) - Le successeur du Galaxy Z Fold 3 de Samsung - qui devrait s'appeler le Galaxy Z Fold 4 - a fait l'objet d'un certain nombre de rumeurs et de fuites au cours des derniers mois, mais la dernière en date donne une ventilation des principales spécifications auxquelles nous pouvons nous attendre.

Selon l'informateur Yogesh Brar, qui a un assez bon dossier avec les fuites de Samsung, le Samsung Galaxy Z Fold 4 sera livré avec un écran principal de 7,6 pouces et un écran extérieur de 6,2 pouces, avec les deux offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Samsung Galaxy Z Fold4



- Intérieur : 7,6" QXGA+ AMOLED, 120Hz

- Extérieur : 6.2" HD+ AMOLED, 120Hz

- Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- 12/16GB RAM

- 256/512GB storage

- Rear Cam : 50MP + 12MP (UW) + 12MP (3x)

- Inner Cam : 16MP (UD)

- Outer Cam : 10MP

- Android 12, OneUI

- 4,400mAh battery, 25W- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 30, 2022

Le chipset serait le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ et Brar indique qu'il y aura des variantes avec 12 et 16 Go de RAM et 256 et 512 Go de stockage. Il est dit que la capacité de la batterie sera de 4400mAh, qui prendra en charge la charge rapide de 25W et l'appareil fonctionnera sous Android 12 dès la boîte avec l'interface One UI de Samsung.

Une triple caméra arrière serait présente, avec une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra large de 12 mégapixels et une caméra téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom 3x. Une caméra de 16 mégapixels sous l'écran occuperait l'écran principal, tandis qu'une caméra selfie de 10 mégapixels se trouverait sur l'écran extérieur lorsqu'il est replié.

Brar n'a pas révélé de date de sortie ou de prix dans son tweet, mais on s'attend à ce que le Samsung Galaxy Z Fold 4 soit révélé à un moment donné en août ou septembre de cette année. Pour l'instant, vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant l'appareil dans notre article séparé, mais Brar a certainement ajouté quelques pièces manquantes du puzzle.

Écrit par Britta O'Boyle.