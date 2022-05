Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait annoncer de nouveaux modèles dans sa gamme Galaxy Z pliable avant la fin de l'année, avec le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4, tous deux faisant l'objet de rumeurs.

Nous avons déjà entendu beaucoup de choses sur le Galaxy Z Flip 4 et vu des rendus de l'appareil, mais maintenant il y a également une fuite sur Geekbench (via Sammobile) suggérant qu'il arrivera avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus actuellement non annoncé, qui a pour nom de code Taro.

Selon la base de données Geekbench, le modèle américain du Galaxy Z Flip 4 sera également livré avec 8 Go de RAM et Android 12.

La fuite ne révèle rien d'autre en termes de spécifications, bien que des rapports précédents aient affirmé que le Z Flip 4 sera livré avec une batterie de 3700mAh, un écran extérieur plus grand qui mesure plus de 2 pouces et un écran principal avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'appareil pliable horizontalement serait également plus fin que le Galaxy Z Flip 3, avec une charnière redessinée et une résistance à l'eau et à la poussière IPX8.

Il n'y a pas encore eu de fuites d'appareils photo, donc on ne sait pas encore quelle sera la configuration à l'arrière du Z Flip 4, bien que des rapports aient dit qu'il pourrait être moins cher que le Galaxy Z Flip 3 et venir en quatre couleurs, y compris or, gris, bleu clair et violet clair. Vous pouvez lire toutes les rumeurs concernant le Samsung Galaxy Z Flip 4 dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.