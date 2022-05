Rumeurs concernant le Samsung Galaxy Z Flip 4 : Quelle est l'histoire jusqu'à présent ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a peut-être déjà annoncé sa gamme phare Galaxy S, ainsi que des ajouts à ses smartphones de milieu de gamme Galaxy A cette année, mais nous attendons toujours les mises à jour de sa gamme Galaxy Z pliable.

Des rumeurs ont circulé autour du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4. Nous avons couvert le Z Fold 4 de style livre dans un article séparé, mais ici nous nous concentrons sur le téléphone à rabattement horizontal - le Galaxy Z Flip 4. Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent.

Août/Septembre 2022

Moins cher que le Z Flip 3 ?

Pour l'instant, aucune rumeur concrète ne suggère une date exacte pour le lancement du Samsung Galaxy Z Flip 4, bien qu'il soit prévu qu'il soit annoncé en même temps que le Galaxy Z Fold 4 en août 2022 ou en septembre 2022.

Les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 ont tous deux été annoncés en août 2021 avant d'être mis en vente à la fin du mois d'août 2021. Le mois d'août étant précédemment réservé à la série Galaxy Note, il est logique que la série Galaxy Z Fold prenne ce créneau étant donné qu'il n'y aura pas de Note cette année.

En termes de prix, nous nous attendons à ce que le Galaxy Z Flip 4 soit à peu près le même que son prédécesseur, qui commençait à 999 $ aux États-Unis et à 949 £ au Royaume-Uni. Une rumeur suggère que le prix de l'appareil sera réduit, ce que nous souhaitons bien sûr, mais pour l'instant, rien n'est confirmé.

Amélioration de l'indice IP ?

Écran extérieur plus grand

Quatre couleurs

Le design du Samsung Galaxy Z Flip n'a pas beaucoup changé depuis son lancement - à l'exception de l'écran de couverture - et il semble que nous allons dire la même chose l'année prochaine. On dit qu'il y aura quelques ajustements mineurs aux mesures globales et peut-être un écran extérieur légèrement plus grand, mais sinon le Galaxy Z Flip 4 sera similaire au Galaxy Z Flip 3.

Une rumeur a cependant affirmé que la charnière était en train d'être redessinée et que le Galaxy Z Flip 4 serait plus léger en conséquence. Il a également été question d'une meilleure résistance à l'eau et à la poussière.

Les rendus suggèrent que le Galaxy Z Flip 3 continuera à offrir un design haut de gamme avec un pli horizontal et des bords carrés. On s'attend à ce qu'il y ait un panneau en haut de l'arrière abritant la double caméra arrière et un écran, tandis que l'écran intérieur devrait avoir une caméra au centre en haut - on ne sait pas encore si ce sera une caméra à trou ou une caméra sous l'écran.

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy Z Flip 3 sera disponible en quatre couleurs, notamment bleu clair, violet clair, or et gris. On ne sait pas encore s'il y aura une édition Bespoke pour le Flip 4 qui vous permettrait de mélanger et de maximiser les options de couleurs pour un look plus unique.

Écran extérieur de plus de 2 pouces

Écran principal de 6,7 pouces

Appareil photo UPC ?

Il a été question d'un écran de couverture plus grand pour le Samsung Galaxy Z Flip 4, les rumeurs suggérant qu'il pourrait être d'au moins 2 pouces. Le Galaxy Z Flip 3 a un écran de couverture de 1,9 pouce et un écran principal de 6,7 pouces lorsqu'il est déplié.

En termes de résolution et d'autres spécifications, les rumeurs n'ont pas encore détaillé ces informations. L'écran principal du Galaxy Z Flip 3 offrait une résolution Full HD+, ce que nous attendons également du Z Flip 4.

Certaines rumeurs suggèrent également que Samsung travaille sur une caméra sous l'écran pour le Z Flip 4, bien que rien ne soit encore confirmé. Le Galaxy Z Fold 3 dispose d'un UPC, mais il n'est pas extraordinaire. Nous espérons donc voir quelques améliorations avant qu'il ne fasse son chemin sur le Z Flip 4.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus ?

Au moins 8 Go de RAM

Batterie 3700mAh ?

On s'attend à ce que le Samsung Galaxy Z Flip 4 fonctionne avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, comme la plupart des smartphones phares qui ont déjà été lancés en 2022, mais il est possible qu'il opte également pour le chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus dont on parle.

Le Galaxy Z Flip 3 disposait de 8 Go de RAM et d'un choix de 128 et 256 Go de stockage, il est donc probable que le Z Flip 4 offre au moins cela. La capacité de la batterie est également de 3300mAh, mais il a été dit que le Galaxy Z Flip 4 pourrait la porter à 3700mAh, ce qui serait une belle augmentation.

D'après d'autres rapports, il semble que le Galaxy Z Flip 4 conservera un capteur d'empreintes digitales physique dans le bouton d'alimentation plutôt que d'opter pour une solution sous l'écran cette fois-ci.

Double caméra arrière

Caméra avant - trou de perforation ou CUP

Jusqu'à présent, il n'y a pas de rumeurs concernant les caméras que nous pouvons nous attendre à voir sur le Samsung Galaxy Z Flip 4.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 5G est équipé d'une double caméra à l'extérieur avec deux capteurs de 12 mégapixels - dont l'un est un objectif grand angle avec une ouverture f/1.8 et l'autre est un objectif ultra grand angle avec une ouverture f/2.2.

Il y a également une caméra selfie de 10 mégapixels avec une ouverture f/2.4.

Nous nous attendons à ce que le Samsung Galaxy Z Flip 4 offre au moins la même chose que son prédécesseur, mais il est plus que probable qu'il y aura également quelques améliorations, que ce soit au niveau matériel, logiciel ou les deux.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent au sujet du Samsung Galaxy Z Flip 4.

91Mobiles a publié quelques rendus du Samsung Galaxuy Z Flip 4 en association avec OnLeaks.

UniverseIce affirme que la batterie du Samsung Galaxy Z Flip 4 sera augmentée à 3700mAh.

UniverseIce a tweeté que le Samsung Galaxy Z Flip 4 optera pour le chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus, aux côtés du Z Fold 4.

Ross Young a tweeté que le Samsung Galaxy Z Flip 4 serait disponible en quatre couleurs : or, gris, bleu clair et violet clair.

Ross Young a tweeté que le Samsung Galaxy Z Flip 4 offrirait un écran extérieur plus grand. Aucun détail n'a été donné, si ce n'est qu'il sera d'au moins 2 pouces.

GalaxyClub rapporte que le Samsung Galaxy Z Flip 4 pourrait voir sa batterie augmenter de 100mAh.

Ross Young a tweeté que les niveaux de production du Galaxy Z Flip 4 sont plus du double du Galaxy Z Flip 3 et que le prix pourrait être réduit.

Un rapport affirme que Samsung n'optera pas pour des capteurs d'empreintes digitales sous l'écran dans le Z Flip 4 ou le Z Fold 4.

Un post sur le site coréen Naver détaille un certain nombre d'améliorations attendues pour le Z Flip 4, notamment une construction plus légère, une meilleure résistance à l'eau et à la poussière, des caméras sous l'écran, une charnière améliorée et la même date de sortie que le modèle précédent.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Adrian Willings.