Les spécifications de la caméra du Samsung Galaxy Z Fold 4 ont été dévoilées.

(Pocket-lint) - Le Samsung Galaxy Z Fold 4 devrait être le prochain grand appareil lancé par Samsung et, bien qu'il faille encore attendre plusieurs mois avant son lancement, de nombreuses rumeurs l'entourent. Le dernier rapport fait suite à de superbes rendus de l'appareil pliable et parle de ce que l'on peut attendre de la caméra arrière.

Selon le leaker UniverseIce, qui a déjà fait ses preuves, le Samsung Galaxy Z Fold 4 sera équipé d'une caméra principale de 50 mégapixels, d'une caméra ultra-large de 12 mégapixels et d'une caméra téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom 3x.

UniverseIce a suivi le tweet avec un deuxième tweet disant que la caméra téléobjectif sera la "caméra 3x la plus forte de l'entreprise, plus forte que le S22 Ultra".

Des rapports précédents avaient affirmé que le Samsung Galaxy Z Fold 4 aura un appareil photo similaire à celui du Galaxy S22 et les informations d'UniverseIce semblent le confirmer. Le Samsung Galaxy S22 possède un triple appareil photo arrière, composé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8 et OIS, plus un capteur ultra large de 12 mégapixels avec ouverture f/2.2 et un téléobjectif de 10 mégapixels avec ouverture f/2.4 et zoom optique 3x.

Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais vous pouvez lire toutes les dernières rumeurs et rapports entourant le Samsung Galaxy Z Fold 4 dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.