Le Samsung Galaxy Z Fold 4 pourrait ressembler à ceci

(Pocket-lint) - Les fuites autour du Samsung Galaxy Z Fold 4 n'ont pas manqué récemment, nous donnant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le prochain téléphone pliable de Samsung.

Après les fuites d'affichage de @UniverseIce, nous avons maintenant des rendus complets de l'appareil provenant de @OnLeaks, les faiseurs de fuites de Twitter se mettant au travail.

Les nouveaux rendus tentent de nous donner une meilleure interprétation visuelle de ce que nous pouvons attendre du téléphone pliable 2022 de Samsung, avec un léger changement dans le rapport d'aspect et un ensemble plus mince et plus léger, rendant potentiellement le Z Fold 4 beaucoup plus attrayant pour les clients.

Bien que les téléphones pliables soient révolutionnaires, on ne peut éviter le fait que beaucoup d'entre eux sont encore assez encombrants par rapport à un smartphone typique.

Il est dit que le Samsung Galaxy Z Fold 4 offrira un écran de 6,2 pouces sur le couvercle, tandis qu'il y aura un écran pliable de 7,6 pouces à l'intérieur. Les deux sont susceptibles d'être des panneaux OLED 120Hz.

Il y a la suggestion que nous aurons une caméra sous l'écran à l'intérieur, tandis que le design extérieur utilisera la séparation des lentilles individuelles, comme nous l'avons vu sur le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Cela lui donne un look premium, qui s'accorde avec le modèle phare Galaxy S, pour autant que ces conceptions s'avèrent exactes.

Nous nous attendons à ce que ce téléphone soit plus léger dans la main, tout en étant équipé du dernier matériel proposé par Samsung, ce qui devrait en faire un téléphone vraiment convaincant.

Il n'y a pas de commentaire officiel sur le prochain téléphone Galaxy pliable, mais nous nous attendons à ce qu'il soit annoncé en août aux côtés du Samsung Galaxy Z Flip 4, qui a lui-même fait l'objet d'un certain nombre de fuites. Il y a plus d'images et de vidéos sur le lien source.

Écrit par Chris Hall.