(Pocket-lint) - Il semble - probablement dans le but de rendre l'affichage du couvercle extérieur plus pratique et utile - que Samsung est en train de modifier le rapport d'aspect des écrans de son prochain Galaxy Z Fold.

Quelques fuites récentes provenant d'une source relativement prolifique sur Twitter montrent comment les écrans extérieurs et intérieurs ont été modifiés pour le nouveau modèle.

L'appareil semblant être légèrement plus court et plus large de l'avant, il semble que l'écran de couverture de Samsung ne sera pas aussi étroit et long qu'auparavant. La différence n'est pas énorme, mais elle pourrait être suffisante pour rendre cet écran plus pratique à utiliser.

Comparaison approximative des écrans externes Fold3 et Fold4. pic.twitter.com/3k9Vp7FWCE- Ice universe (@UniverseIce) 9 mai 2022

En raison de ce changement, l'écran interne pliable semble être plus large que haut, ce qui le rapproche davantage d'une forme carrée. On pourrait dire que c'est aussi plus pratique dans la mesure où cela permet d'améliorer certains scénarios d'écran partagé.

Cependant, comme l'écran semble être plus large, il est possible que la saisie soit un peu moins pratique. Les deux tweets proviennent de @UniverseIce, qui divulgue souvent des détails sur les téléphones avant les lancements, et qui a souvent raison.

Sans voir cet appareil non annoncé en personne, il est difficile de dire exactement à quel point l'expérience pourrait être différente. Et, alors que les changements devraient le rendre plus pratique, cela ne signifiera probablement pas que nous trouverons qu'il a des niveaux Oppo Find N d'utilisation facile à une main et de poche.

Pour ceux qui espèrent que le prochain Fold aura une plus grande batterie, il y a aussi de mauvaises nouvelles ici. Suite à ses tweets sur la taille de l'écran, l'informateur a également partagé les spécifications de la batterie et a déclaré que le Fold 4 aura la même batterie de 4400mAh que son prédécesseur.

Écrit par Cam Bunton.