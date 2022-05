Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une récente fuite suggère que Samsung a pris en compte les critiques concernant l'écran de couverture du Z Flip, et qu'elle va augmenter sa taille dans le prochain modèle. En fait, il est dit que l'écran - qui est actuellement de 1,9 pouces de diagonale - passera à plus de deux pouces.

On ne sait pas exactement dans quelle mesure il dépassera la barrière des deux pouces. Mais toute augmentation de taille est la bienvenue.

L'information provient de Ross Young - le PDG de Display Supply Chain Consultants - qui partage régulièrement des informations sur les écrans des smartphones pour les appareils à venir.

Le Z Flip 4 aura un écran de couverture plus grand que le z Flip 3. Il commence par un 2 plutôt qu'un 1,9" ... - Ross Young (@DSCCRoss) 2 mai 2022

Si l'amélioration par rapport aux premières générations était nécessaire pour le rendre plus utile, l'écran de couverture de 1,9 pouce de la génération actuelle pourrait encore être amélioré. En fait, c'est le seul domaine dans lequel le Razr 5G de Motorola se distingue.

Avec son écran de couverture de 2,7 pouces, le panneau externe du Razr peut être utilisé pour bien plus de choses que le panneau plus petit du Samsung et constitue un écran de caméra bien plus utile pour prendre des selfies. Plus Samsung s'en rapprochera, mieux ce sera.

Écrit par Cam Bunton.