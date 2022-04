Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung est un excellent téléphone pliable, mais avec le marché du téléphone pliable qui commence vraiment à reprendre, tous les regards se sont tournés vers ce que Samsung va améliorer et proposer dans la prochaine génération de sa série Z.

Voici tout ce que nous avons entendu sur le Galaxy Z Fold 4, y compris quand il pourrait être publié, ce qu'il pourrait offrir et comment il pourrait améliorer le Galaxy Z Fold 3.

Septembre 2022

Autour de £1599/$1799 ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 devrait sortir dans le courant du mois d'août 2022 ou de septembre 2022.

Pour l'instant, il n'y a pas eu de rumeurs indiquant une date spécifique, mais le Galaxy Z Fold 2 est sorti en septembre 2021 et le Galaxy Z Fold a été mis à disposition en septembre 2019, donc septembre semble probable.

Dans le passé, la série Galaxy Note avait un créneau de sortie en août, mais nous n'avons pas eu de Note depuis 2020, le Galaxy S22 Ultra remplaçant essentiellement cette gamme, laissant le créneau de lancement pour la série Z.

En termes de prix, le Galaxy Z Fold 3 commence à 1599 £ au Royaume-Uni et à 1799 $ aux États-Unis. On peut s'attendre à ce que le Galaxy Z Fold 4 soit à peu près au même prix. Une rumeur a suggéré qu'il pourrait être moins cher, bien qu'elle ne soit pas détaillée de combien.

squirrel_widget_5828722

Similaire au Z Fold 3

Classé IPX8

S Pen intégré

Il a été affirmé jusqu'à présent que le Samsung Galaxy Z Fold 4 présentera un design similaire à son prédécesseur et se concentrera plutôt sur la durabilité. Si c'est le cas, nous pouvons nous attendre à un design de style livre à nouveau avec un boîtier à trois caméras à l'arrière.

Il a été question de plus d'une caméra sous l'écran cette fois-ci, vraisemblablement une sur l'écran externe pour aller avec celle sur l'écran interne, et il est également question d'un S Pen intégré, comme le Samsung Galaxy S22 Ultra offre.

Un capteur d'empreintes digitales sous l'écran a également été mentionné pour le Galaxy Z Fold 4 initialement, bien qu'il a depuis été affirmé que l'appareil s'en tiendra à un capteur d'empreintes digitales physique sur le côté comme le Z Fold 3.

Le Galaxy Z Fold 3 offre une étanchéité IPX8, ainsi qu'un cadre plus résistant par rapport à son prédécesseur, donc nous nous attendons à ce que le Z Fold 4 conserve cet indice IP, voire l'améliore.

Extérieur de 6,19 pouces

7,56 pouces interne

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Les rapports suggèrent que le Samsung Galaxy Z Fold 4 sera doté d'un écran de taille similaire à celui du Galaxy Z Fold 3. Il a été dit que l'écran externe sera de 6,19 pouces, tandis que l'écran interne s'ouvrira à 7,56 pouces.

On s'attend à ce que l'écran interne et externe offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz comme le Z Fold 3, et on s'attend également à ce que le HDR10+ soit pris en charge.

Des rumeurs ont également indiqué que Samsung offrirait un verre UTG (ultra-mince glass) plus résistant et amélioré pour le Galaxy Z Fold 4.

Snapdragon 8 Gen 1 ?

Batterie améliorée

Peu de choses ont été mentionnées en termes de matériel pour le Samsung Galaxy Z Fold 4 pour le moment, bien qu'il ait été dit que nous pouvons nous attendre à une amélioration de la batterie de 10 à 20 pour cent pour le nouvel appareil.

Le Galaxy Z Fold 3 fonctionne avec le chipset Qualcomm Snapdragon 888, qui a été remplacé par le Snapdragon 8 Gen 1. Le Z Fold 4 offrira sans aucun doute des spécifications phares, nous nous attendons donc à voir des capacités 5G, au moins 12 Go de RAM et au moins 256 Go de stockage.

Triple arrière

Zoom 3x

Il a été dit que le Samsung Galaxy Z Fold 4 aura une caméra arrière similaire à celle du Galaxy S22.

Les rumeurs suggèrent que les capacités de zoom passeraient de 2x sur le Z Fold 3 à 3x sur l'appareil de 2022, bien que la résolution pourrait baisser de 12 mégapixels à 10 mégapixels, ce qui correspondrait au S22.

Le Samsung Galaxy S22 possède un triple appareil photo arrière, composé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8 et OIS, plus un capteur ultra large de 12 mégapixels avec ouverture f/2.2 et un téléobjectif de 10 mégapixels avec ouverture f/2.4. Le téléobjectif offre un zoom optique 3x.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Business Korea (via Sammobile) rapporte que Samsung a envisagé l'utilisation de la technologie d'empreintes digitales sous l'écran pour sa quatrième génération de smartphones pliables "mais a récemment décidé de ne pas l'utiliser".

Une fuite du Galaxy Club affirme que le Galaxy Fold 4 disposera d'un zoom optique 3x au lieu du zoom 2x du modèle Fold actuel, cependant, la résolution chute de 12 mégapixels à 10 mégapixels. Il a également déclaré que la caméra de couverture frontale sera probablement la même que la caméra selfie de 10 mégapixels sur le Fold 3.

Selon le média coréen The Elec (via Slashgear), Samsung travaille sur une technologie d'affichage de nouvelle génération qui permettra de placer sous l'écran non seulement des systèmes de caméra mais aussi des systèmes biométriques.

L'utilisateur de Twitter @chunvn8888 a affirmé que le Samsung Galaxy Z Fold 4 aura une augmentation de la capacité de la batterie, peut-être entre 10 et 20 pour cent. L'utilisateur a également déclaré que les caméras verraient une amélioration.

Selon l'utilisateur Twitter @dohyun854, le Galaxy Z Fold 4 aura un nouvel UTG (verre ultra fin) avec une dureté et une qualité améliorées. Un emplacement pour le S Pen est également mentionné.

Un appareil pliable Samsung doté d'une charnière horizontale et verticale serait en cours de développement et pourrait potentiellement devenir le Galaxy Z Fold 4.

LetsGoDigital a déclaré que le prochain smartphone pliable haut de gamme de la société pourrait être basé sur un brevet récemment accordé - un brevet qui détaillait un appareil avec plusieurs charnières.

The Elec a affirmé que le Samsung Galaxy Z Fold 4 sera livré avec un emplacement dédié au S Pen, ainsi qu'un écran principal de 7,56 pouces et un écran externe de 6,19 pouces. Il est dit que le design restera largement le même avec un accent sur la durabilité à la place.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Une fuite sur Naver(via TechRadar) a affirmé que le Samsung Galaxy Z Fold 4 aura deux caméras sous l'écran, ainsi qu'un système de caméra principale en ligne avec le Galaxy S22.

Un brevet suggère que le Samsung Galaxy Z Fold 4 pourrait avoir un capteur d'empreintes digitales double face à l'intérieur de l'écran et LetsGoDigital a publié quelques rendus de ce à quoi il pourrait ressembler.

Un leaker appelé Lanzuk a suggéré sur le site de médias sociaux coréen Naver(via TechRadar) que le Galaxy Z Fold 4 coûtera moins cher et disposera d'une caméra améliorée sous l'écran qui sera moins visible.

Écrit par Britta O'Boyle.