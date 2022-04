Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a discrètement dévoilé son dernier smartphone économique, le Galaxy M53 5G.

Le nouveau téléphone est apparu sur le site Web de presse mobile de Samsung avec des rendus de haute qualité et des spécifications complètes sans la fanfare habituelle donnée à ses frères et sœurs plus coûteux.

Malgré cela, il semblerait que le M53 5G ait beaucoup d'atouts, la star du spectacle étant un impressionnant capteur photo de 108 mégapixels.

En ce qui concerne la conception, le téléphone semble emprunter la disposition de l'appareil photo du Galaxy M33 5G, qui est très similaire en termes de placement, de la taille de la bosse et de l'unité de flash LED.

Autour de l'avant, il y a des similitudes avec le A53 5G, avec des biseaux similaires et une caméra selfie à trou.

L'écran est un panneau Super AMOLED+ de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les spécifications de l'écran correspondent à celles de l'A73 5G, qui dispose également d'un appareil photo principal de 108 mégapixels.

Le cœur battant de l'appareil est un processeur octa-core avec deux cœurs fonctionnant à 2,4GHz et six cœurs fonctionnant à 2GHz.

Samsung n'a pas nommé le chipset sur sa liste mais on soupçonne qu'il s'agit du Dimensity 900 de MediaTek.

Le M53 est équipé de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage embarqué. Il peut prendre en charge jusqu'à 1 To de cartes microSD pour les besoins de stockage supplémentaires.

La batterie est un pack musclé de 5000 mAh et prendra en charge la charge rapide de 25W. Il fonctionnera sous Android 12 et prendra en charge le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi bi-bande et, comme son nom l'indique, la connectivité 5G.

Malheureusement, le prix et la disponibilité n'ont pas encore été révélés. Mais si l'on en croit son prédécesseur, il pourrait se situer bien en dessous de la barre des 400 £/500 $, ce qui nous semble être une excellente affaire.

Écrit par Luke Baker.