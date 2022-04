Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait lancer le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 dans la seconde moitié de l'année, et bien qu'un certain nombre de mises à jour aient été signalées, il semble qu'aucun des deux ne recevra un capteur d'empreintes digitales sous-écran .

Le Galaxy Z Fold 3 ou le Galaxy Z Flip 3 ont tous deux des capteurs d'empreintes digitales physiques, plutôt que des capteurs d'empreintes digitales intégrés comme les modèles Galaxy S22 , mais malgré un brevet suggérant que la technologie pourrait venir sur les appareils pliables de Samsung, un nouveau rapport affirme que gagné ce ne sera pas le cas.

Business Korea ( via Sammobile ) a déclaré que Samsung avait envisagé l'utilisation de la technologie pour sa quatrième génération de smartphones pliables "mais a récemment décidé de ne pas l'utiliser".

On dit que Samsung a décidé d'utiliser un capteur physique dans le bouton d'alimentation car il est "plus avantageux en termes d'expérience utilisateur (UX) de déverrouiller les appareils pliables en leur faisant reconnaître naturellement les empreintes digitales lors de l'ouverture de leurs écrans en raison de leurs caractéristiques structurelles non les limites de la technologie ».

Selon certaines rumeurs, d'autres améliorations seraient apportées aux successeurs du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3, notamment un téléobjectif amélioré pour le Galaxy Z Fold 4. GalaxyClub a affirmé que le Galaxy Fold 4 comporterait un zoom optique 3x plutôt que le zoom 2x bien que la résolution passe de 12 mégapixels à 10 mégapixels.

Pour l'instant, rien n'est confirmé mais nous nous attendons à voir beaucoup plus de rumeurs autour des appareils dans les mois à venir.

Écrit par Britta O'Boyle.