Le Samsung Galaxy Fold 4 sera-t-il doté d'un appareil photo à zoom téléobjectif amélioré ?

(Pocket-lint) - Samsung devrait rafraîchir sa gamme de smartphones pliables et flexibles plus tard cette année, avec de nouveaux modèles des gammes Flip et Fold en cours d'évolution.

Bien sûr, alors que le Flip 4 est susceptible d'être le plus populaire en raison de son prix et de son facteur de forme pratique, le Fold 4 sera le modèle tout-puissant ambitieux.

Il a généralement de meilleurs appareils photo que son petit frère, et ceux-ci s'amélioreraient encore en 2022, le Fold 4 adoptant le même zoom téléobjectif que les Galaxy S22 et S22+ .

Une fuite prétend que le Galaxy Fold 4 comportera un zoom optique 3x plutôt que le zoom 2x du modèle Fold actuel , cependant, la résolution passe de 12 mégapixels à 10 mégapixels.

La rumeur vient du Galaxy Club dans un rapport qui affirme également que la caméra frontale sera probablement la même que la caméra selfie de 10 mégapixels sur le Fold 3.

D'autres détails à ce stade ne sont pas clairs, mais des rumeurs suggèrent que le Fold 4 sera l'un des trois nouveaux téléphones pliables qui seront lancés cet été.

En plus de la coque Flip habituelle, il y a eu des spéculations selon lesquelles Samsung lancera un téléphone avec des charnières verticales et horizontales , plutôt qu'un seul point de pliage.

Dans l'état actuel des choses, tout cela n'est que rumeur pour l'instant, mais l'amélioration de la caméra zoom sur le Fold semble certainement un ajout probable. Il serait logique que son appareil le plus cher et le plus innovant comporte des caméras au moins aussi bonnes que sa gamme phare de barres chocolatées standard.

Écrit par Cam Bunton.