Samsung Galaxy S9 n'est plus pris en charge

(Pocket-lint) - Samsung a discrètement abandonné la prise en charge des mises à jour Android sur son smartphone Galaxy S9, un peu plus de quatre ans après la sortie du téléphone. Il recevait des mises à jour trimestrielles pour Android, mais celles-ci ne sont plus garanties.

Vous pouvez avoir une idée des téléphones que Samsung s'efforce activement de prendre en charge en vérifiant son suivi des mises à jour de sécurité en cours ici , et comme vous le verrez, les Galaxy S9 et S9+ sont tous deux absents de la liste, un changement récent repéré par Droid-Life .

Ils seront désormais laissés aux ravages du temps, ce qui arrive finalement pour la plupart des téléphones, bien qu'une durée de vie de quatre ans ne soit pas la plus longue étant donné l'importance des mises à jour de sécurité pour les systèmes d'exploitation mobiles.

Samsung a potentiellement fait un petit tour dans sa liste de mises à jour de sécurité, car le Galaxy S10 a également été abandonné pour obtenir des mises à jour trimestrielles, ce qui suggère qu'il est également en train de disparaître progressivement.

Bien sûr, si vous utilisez toujours un Galaxy S9 ou S9+ avec plaisir, cela ne signifie pas que vous êtes soudainement obligé de le ranger et de dépenser de l'argent pour un nouveau téléphone - cela signifie simplement que vous voudrez peut-être rester un peu plus en plus de votre cybersécurité à l'avenir, puisque Samsung n'aidera plus aussi activement sur ce front.

Écrit par Max Freeman-Mills.