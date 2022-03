Samsung sort le Galaxy A73 5G sans vraiment en parler à personne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé des mises à jour de sa famille Galaxy A, notamment le Galaxy A33 5G et le Galaxy A53 5G . Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est le Galaxy A73 5G .

C'était un peu étrange, car le Galaxy A73 5G avait fui avant l'événement et devait être lancé aux côtés des autres appareils. Avant l'événement, le fuyant notable Evan Blass a déclaré qu'au lieu de trois appareils, il n'y aurait que les deux.

Cependant, il existe un Samsung Galaxy A73 5G. Samsung le mentionne dans l'un de ses communiqués de presse avec une seule ligne de passage : "Un autre nouvel ajout à la série Galaxy A, le Galaxy A73 5G, sera également disponible sur certains marchés le 22 avril."

C'est probablement la raison pour laquelle il n'a pas été largement diffusé - parce que vous ne pourrez pas l'acheter.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Le Samsung Galaxy A73 5G est le plus grand des appareils Galaxy A avec un écran AMOLED de 6,7 pouces. Comme les autres appareils de cette famille, il s'en tient au Full HD+ et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz .

Samsung ne précise pas ce qui alimente cet appareil, mais il s'agit probablement du même Exynos 1280 5 nm que les téléphones lancés à ses côtés, avec 6/8 Go de RAM et des options de stockage de 128/256 Go, encore une fois avec prise en charge de microSD jusqu'à 1 To.

Il y a une batterie de 5000 mAh et une charge de 25 W, donc le côté matériel est à peu près le même que le Galaxy A33 5G et le Galaxy A53 5G.

En ce qui concerne les appareils photo, il y a un léger changement, car l'appareil photo principal ici est de 108 mégapixels, ce que nous ne voyons vraiment qu'ailleurs dans la gamme de Samsung dans les appareils Ultra.

Celui-ci est épaulé par un ultra-large de 12 mégapixels, et là encore deux caméras moins excitantes, la profondeur et la macro.

Sinon, les images semblent montrer un téléphone qui a exactement le même design que les Galaxy A33 et 53, encore une fois avec une protection IP67 et disponible en noir, blanc et vert sauge.

Alors voilà : maintenant vous savez tout sur le Samsung Galaxy A73 5G - sauf, bien sûr, la raison pour laquelle Samsung a caché cet appareil lors de son lancement.

Écrit par Chris Hall.