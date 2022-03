Samsung renforce la puissance et l'attrait de sa populaire série Galaxy A avec les nouveaux Galaxy A33 et Galaxy A53

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans la foulée du lancement du Galaxy S22 viennent plus de téléphones de Samsung. Assis dans la famille Galaxy A, les nouveaux Samsung Galaxy A33 et Galaxy A53 augmentent la puissance offerte en faisant une proposition de milieu de gamme attrayante.

Alors que la plupart des célébrations des appareils Galaxy se concentrent sur le Galaxy S et le Galaxy Z, c'est le Galaxy A qui se vend le plus. Cela pourrait expliquer pourquoi ces appareils arrivent si peu de temps après le lancement de la série Galaxy S22, car Samsung les veut sur des étagères pour que les gens les achètent.

De la paire, c'est le Galaxy A33 5G qui connaît les plus grands changements. Le design change de sorte qu'il est presque identique au Galaxy A53 5G, avec cette bosse de caméra surélevée à l'arrière.

Il existe visuellement quelques différences entre ces appareils, le Galaxy A33 ayant un écran Infinity-U (goutte d'eau), tandis que le Galaxy A53 a un trou de perforation Infinity-O.

Il y a aussi une différence dans la finition des cadres, le Galaxy A53 arborant un cadre brillant sur les bords, tandis que l'A33 est mat.

Sinon, les dimensions et même les couleurs de ces téléphones sont assez proches.

Les deux sont alimentés par l'Exynos 1280, une nouvelle offre de 5 nm qui cherche à améliorer les performances de ces appareils. Pour le Galaxy A33, il s'agit d'un saut assez important en termes de performances, tandis que Samsung affirme que le Galaxy A53 fait également des gains par rapport au Snapdragon 750G dans le Galaxy A52 5G .

Les deux téléphones disposent de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, avec une prise en charge jusqu'à 1 To de stockage microSD également. Il y a aussi la possibilité d'allouer du stockage en tant que RAM virtuelle - jusqu'à 6 Go.

Les deux ont la même batterie de 5000 mAh et prennent également en charge une charge de 25 W, de sorte que les performances quotidiennes seront probablement très similaires.

Il y a cependant une différence dans l'affichage. Nous avons déjà mentionné les différents logements de la caméra frontale, mais le Galaxy A53 obtient un affichage plus sophistiqué : il a des lunettes légèrement plus petites, donc il est légèrement plus grand, mais offre également un taux de rafraîchissement de 120 Hz par rapport au rafraîchissement de 90 Hz sur le Galaxy A33.

Il y a aussi une différence dans les caméras. Les deux sont affectés par le ballonnement de la caméra de milieu de gamme, la caméra quadruple offrant un capteur de profondeur et de macro qui, selon l'expérience, ne vaut souvent pas sa place à l'arrière du téléphone.

Sinon, le Galaxy A33 obtient un appareil photo principal de 48 mégapixels et un ultra-large de 8 mégapixels, tandis que le Galaxy A53 obtient un appareil photo principal de 64 mégapixels et un ultra-large de 12 mégapixels. Aucun des deux n'offre un zoom optique, mais les deux offrent une stabilisation optique de l'image.

Samsung suggère que vous puissiez utiliser la pleine résolution pour zoomer et recadrer, mais rien ne se compare à un véritable zoom optique. Ceci est typique du milieu de gamme, cependant, et sur la base des performances du Samsung Galaxy A52 2021, nous pensons que l'appareil photo principal satisfera la plupart des utilisateurs - d'autant plus qu'il offre également le mode nuit.

Un scanner d'empreintes digitales intégré à l'écran, des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et une étanchéité IP67 complètent la liste des spécifications attrayantes.

Les téléphones sont lancés sur Android 12 avec One UI 4, avec la promesse de quatre mises à niveau du système d'exploitation et de 5 ans de mises à jour de sécurité.

Tout cela sonne bien, mais nous arrivons maintenant aux prix. Le Samsung Galaxy A53 5G coûtera 399 £ et sera disponible à partir du 1er avril. Il y aura une période de précommande avant cela.

Le Samsung Galaxy A33 5G coûtera 329 £, ce qui est assez élevé par rapport au prix de 249 £ du Galaxy A32.

Nous mettrons à jour les prix et la disponibilité internationaux complets lorsque nous les aurons.

Écrit par Chris Hall.