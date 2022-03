Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung dévoilera très certainement son smartphone Galaxy A73 lors d'une présentation en ligne ce jeudi .

Il a annoncé un "événement Galaxy A" et a laissé entendre qu'il y aura au moins deux appareils de la série A annoncés : "Les nouveaux appareils de la série Galaxy A sont conçus pour offrir l'expérience complète que les gens attendent d'un smartphone". a déclaré sur un article de presse.

Selon des rumeurs récentes, cela devrait inclure le Samsung Galaxy A53 ainsi que le A73. Les deux combinés ont été fortement inclinés ces derniers temps.

On dit que le Samsung Galaxy A73 arbore un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les spéculations indiquent un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Galaxy A53 serait un appareil de 6,5 pouces, mais les rumeurs sur son traitement et d'autres détails sont actuellement un peu plus sommaires. Il a été suggéré qu'il pourrait venir avec les chipsets Exynos, Qualcomm et même MediaTek, mais rien de plus concret que cela.

On dit également qu'il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur l'écran, mais cela serait en contradiction avec le modèle plus grand et techniquement plus supérieur, qui n'est censé être que de 90 Hz.

Nous verrons avec certitude plus tard cette semaine.

Écrit par Rik Henderson.