Est-ce le Samsung Galaxy A73 ?

(Pocket-lint) - Samsung a peut-être déjà eu un début d'année chargé avec le lancement du Galaxy S21 FE, de la série Galaxy S22 , des tablettes Galaxy Tab S8 et des ordinateurs portables Galaxy Book, mais ce n'est pas tout ce que l'entreprise devrait avoir dans sa manche.

Le Galaxy A53 et le Galaxy A73 ont fait l'objet de nombreuses rumeurs au cours des deux derniers mois, avec beaucoup d'anticipation pour les successeurs des excellents combinés de milieu de gamme A52 5G et A72.

La dernière fuite concerne le Galaxy A73 et il semble qu'il pourrait s'agir d'un rendu de presse officiel du combiné, publié sur 91 Mobiles . Sur la base du rendu, le Galaxy A73 verra des cadres super minces entourer son écran - dit être de 6,7 pouces - et il y aura une caméra perforée centralisée en haut.

Il devrait y avoir une caméra arrière quadruple composée d'une caméra principale de 64 mégapixels avec stabilisation optique de l'image, d'une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels, d'une caméra de profondeur de 5 mégapixels et d'une caméra macro de 5 mégapixels. La caméra frontale serait de 32 mégapixels.

Les rumeurs précédentes suggéraient que le Samsung Galaxy A73 fonctionnerait sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 750G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On pense qu'une batterie de 5000 mAh serait à bord.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Samsung Galaxy A73 dans notre article séparé . Pour l'instant, il n'y a pas de date pour sa sortie, bien qu'elle soit prévue dans les prochains mois.

