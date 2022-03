Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Galaxy Note de Samsung a peut-être lancé la tendance des grands smartphones - ou phablettes comme on les appelait pour la première fois - mais il semble que la série cède désormais son héritage au Galaxy S Ultra .

Selon un rapport du site coréen Dailian , Roh Tae-moon, responsable de la division commerciale Mobile Experience (MX) de Samsung Electronics, a déclaré aux journalistes lors du MWC 2022 : "Le Galaxy Note sera Il sortira en tant que 'Ultra'."

Alors que la citation se perd légèrement dans la traduction, l'essentiel suggère que le Galaxy Note ne sera plus. Ce n'est pas trop surprenant étant donné que la série Galaxy Note n'est pas apparue en 2021, puis Samsung a présenté le Galaxy S22 Ultra qui ressemblait beaucoup plus à une note que ses frères et sœurs S22 , suggérant qu'il s'agissait à peu près d'un Galaxy Note rebadgé.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra dispose d'un S Pen intégré - la principale caractéristique distinctive de la série Galaxy Note - et il offre également un design légèrement plus carré par rapport aux S22 et S22+ standard, qui encore une fois, est une caractéristique très Note.

Nous avons contacté Samsung pour une déclaration officielle, mais si vous espériez un Galaxy Note 22 , vous voudrez peut-être plutôt envisager le Galaxy S22 Ultra. La fente de lancement du Galaxy Note est susceptible d'être reprise par la série Galaxy Z à l'avenir si le rapport est exact. RIP Galaxy Note, vous étiez super.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Rik Henderson.