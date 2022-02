Rumeurs, spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy A73

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La gamme de smartphones de la série Galaxy A de Samsung est excellente. En règle générale - en particulier dans le haut de gamme - les appareils de la série A prennent certaines des meilleures fonctionnalités de la gamme Galaxy S mais les offrent dans un package plus abordable.

Il y a eu un certain nombre de rumeurs autour de l'A53 , ainsi que de l'A23, mais ici nous nous concentrons sur ce qui est susceptible d'être le haut de la gamme Galaxy A 2022 dans l'A73.

C'est tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le Samsung Galaxy A73.

Mars ou avril 2022 ?

Environ 330 £ ?

Il n'y a actuellement aucune date de sortie officielle pour le Samsung Galaxy A73, mais avec le Mobile World Congress à venir, il se pourrait que la société utilise le salon de Barcelone pour révéler les nouveaux appareils de la série A.

L'événement Samsung Galaxy MWC aura lieu le 27 février 2022. Le Galaxy A72 a été lancé en mars 2021, de sorte qu'une révélation au Mobile World Congress cadrerait en termes de calendrier. Il a cependant été question que l'A73 soit retardé d'un mois après l'A53, suggérant qu'il serait publié en avril.

En ce qui concerne le prix, les rumeurs suggèrent qu'il coûtera environ 32 999 roupies, soit environ 330 £ ou 450 $. Cela dit, le Galaxy A72 coûtait plus de 400 £ au Royaume-Uni, il est donc plus probable que l'A73 tombe dans un stade similaire.

163,8 x 76,0 x 7,6 mm

Options noir et or

Le Samsung Galaxy A73 a fui dans les rendus, nous donnant une indication de ce à quoi il pourrait ressembler. Sur la base de la fuite, nous pouvons nous attendre à un écran plat avec une caméra perforée centralisée en haut, ainsi qu'une caméra quadruple à l'arrière composée de trois grands objectifs et d'un objectif plus petit.

Un cadre en plastique est attendu et le boîtier de la caméra semble être une seule île, plutôt que de s'enrouler dans le cadre comme le proposent les modèles S22 . Il est censé mesurer 163,8 x 76,0 x 7,6 mm et il est dit qu'il sera disponible en options de couleur noir et or.

6,7 pouces

Résolution 2400 x 1080

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

D'après les rumeurs, le Samsung Galaxy A73 sera livré avec un écran de 6,7 pouces, qui sera sans aucun doute AMOLED. On dit qu'il a une résolution de pixels Full HD+ et comme nous l'avons mentionné précédemment, on pense qu'il s'agit d'un écran plat.

On dit que l'A73 offrira un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est un léger recul par rapport au taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz offert sur la série Galaxy S22.

Qualcomm Snapdragon 750G

8 Go de RAM

128 Go de stockage

5000mAh

Le Samsung Galaxy A73 est censé fonctionner sur le chipset Qualcomm Snapdragon 750G, pris en charge par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On ne sait actuellement pas si la microSD pour l'extension de stockage sera proposée, mais comme elle ne fait pas partie de la gamme S22, il est certainement possible que ce combiné ne l'offre pas non plus.

En termes de capacité de batterie, le Samsung Galaxy A73 sera apparemment livré avec une capacité de batterie de 5000 mAh et prendra en charge une charge rapide de 33 W. Il a également été question d'une charge de 25 W, donc ce n'est pas clair pour le moment.

Caméra arrière quadruple

Capteur principal 108MP

Peu de choses ont été dites concernant les caméras attendues pour le Samsung Galaxy A73, bien qu'une configuration arrière quadruple soit attendue et que le capteur principal de la caméra soit de 108 mégapixels.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le Samsung Galaxy A73.

Le Samsung Galaxy A73 5G est apparu sur le site de certification FCC offrant une prise en charge de la charge rapide de 25 W.

Selon le leaker TheGalox_ ( via The Notebook Check ), Samsung ne sortira pas le Galaxy A73 aux côtés du Galaxy A53 cette année et il arrivera plutôt en avril.

Les rendus ont été publiés par le leaker en série @OnLeaks en association avec Zoutons et ils ont révélé la conception du Samsung Galaxy A73, ainsi que les spécifications supposées.

Écrit par Britta O'Boyle.