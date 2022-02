Prix, spécifications et fuite du rendu du Samsung Galaxy A23 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung annoncerait un deuxième téléphone dans sa série "A" 2022 en mars - très probablement dans le cadre du Mobile World Congress.

Nous avons déjà beaucoup entendu parler d'un prochain Galaxy A53 , maintenant un Samsung Galaxy A23 5G a cassé la couverture, avec des rendus, des spécifications et même des prix apparaissant en ligne.

Le combiné est vraiment un téléphone d'entrée de gamme, avec un écran LCD HD IPS de 6,4 pouces et une encoche en forme de goutte d'eau en haut pour la caméra frontale. Il comportera un capteur d'empreintes digitales sous l'écran et fonctionnera sur le chipset MediaTek Dimensity 700.

Le téléphone aurait également 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une batterie de 5 000 mAh prendra en charge une charge rapide de 18 W.

En termes de conception, cela ressemble beaucoup au modèle A53 2022 précédemment divulgué. Le pronostiqueur en ligne @OnLeaks a partagé une série de rendus pour illustrer cela.

Ils montrent également une bosse de caméra à l'arrière contenant ce que l'on dit être un système à quatre capteurs - 50 mégapixels principaux, 8 mégapixels ultra larges, 2 mégapixels macro et 2 mégapixels de profondeur. La caméra frontale est de 13 mégapixels, prétend-on.

Selon les rumeurs, le prix du Samsung Galaxy A23 5G serait de 21 990 roupies (215 £) et le téléphone sera disponible à partir du 31 mars 2022 (en Inde, de toute façon). Nous attendons tous les détails mondiaux, qui devraient arriver au moment du MWC. Pocket-Lint sera au salon de la téléphonie mobile à Barcelone en mars pour faire un compte rendu en direct.

Écrit par Rik Henderson.