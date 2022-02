Qu'est-ce que le Vision Booster de Samsung et comment fonctionne-t-il ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avez-vous déjà regardé votre téléphone à l'extérieur et n'avez-vous pas pu voir clairement l'affichage parce qu'il semblait trop sombre ?

Eh bien, Samsung a une nouvelle solution pour ce problème spécifique : Vision Booster.

Lorsque le soleil est si brillant, votre écran peut être difficile à voir. C'est parce que le soleil se reflétant sur l'écran dépasse la quantité de lumière sortant de l'écran.

Le Galaxy S22 Ultra n'aura cependant pas ce problème, car il offre une fonctionnalité appelée Vision Booster ainsi qu'une luminosité maximale de 1715 nits. Mais Vision Booster n'est pas le moyen de Samsung de simplement rendre un écran plus lumineux. Il utilise du matériel et des logiciels pour préserver les détails et améliorer la qualité de votre visionnage. L'idée est que Vision Booster améliorera automatiquement votre écran, quelles que soient les conditions d'éclairage, mais des parties de tout ce que vous regardez ne seront pas perdues dans le processus. Les noirs seront super noirs et les couleurs seront éclatantes.

Vision Booster améliore la visibilité de l'écran en « tenant compte de l'intensité lumineuse de l'environnement et de son influence sur l'écran », a déclaré Samsung. L'algorithme derrière la technologie analyse les données d'histogramme de tout le contenu apparaissant à l'écran, inspectant la valeur de chaque pixel. Il effectue ensuite des cartes de tonalité pour ajuster l'affichage, rendant les zones sombres plus lumineuses, les couleurs plus riches et maximisant le contraste des couleurs. Il améliore également le contraste entre les aspects sombres et clairs du contenu numérique, pour une qualité d'image plus brillante, avec un rapport de contraste de 3 000 000:1.

Le résultat est une image plus nette - même sous la lumière directe du soleil.

Lors de l'annonce de Vision Booster, Samsung a admis qu'une technologie puissante nécessite plus d'énergie et provoque donc plus de chaleur.

Pour y faire face, le Galaxy S22 Ultra est équipé d'un nouveau système conçu pour dissiper la chaleur. Il possède un nouveau matériau d'interface thermique (TIM), une substance qui améliore le transfert de chaleur entre les surfaces. Son nouveau TIM a été développé en utilisant un nouveau type de gel plus épais pour conduire la chaleur plus rapidement. Samsung appelle cela "Gel TIM". Au-dessus du Gel TIM se trouve le Nano TIM, qui, selon Samsung, déplace la chaleur plus rapidement vers la chambre à vapeur et protège les interférences électromagnétiques de l'AP. Il est fabriqué avec un matériau en nanofibre flexible qui résiste mieux à la pression.

Samsung a également déplacé la chambre à vapeur pour maximiser la diffusion de la chaleur. La nouvelle chambre à vapeur est conçue pour couvrir la zone allant du point d'accès à la batterie. Il est également fait d'un nouvel acier inoxydable à double liaison et incroyablement fin. De la chambre à vapeur, la chaleur se déplace vers la feuille de diffusion en graphite, qui diffuse la chaleur horizontalement loin de la chambre à vapeur. Toutes ces améliorations, combinées au logiciel de gestion thermique de Samsung, signifient que le Galaxy S22 Ultra devrait être capable de dissiper rapidement la chaleur même lorsque Vision Booster démarre.

Actuellement, il est limité au nouveau Galaxy S22 Ultra.

Écrit par Maggie Tillman.