Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a accompagné le lancement de sa série Galaxy S22 avec une publicité effrontée réalisée en collaboration avec l'équipe derrière Netflix a frappé Bridgerton.

La publicité a été réalisée avec la société de production Shondaland et met en vedette Golda Rosheuvel qui reprend son rôle de reine Charlotte. Elle ne semble pas amusée par un certain nombre d'inventions qui défilent devant elle, jusqu'à ce que des photos de la famille de téléphones S22 de Samsung soient portées à son attention. C'est juste dommage qu'elle doive attendre 209 ans jusqu'à ce que les téléphones deviennent réalité.

C'est tout un endroit amusant et ne manquera pas de faire rire les fans de Bridgerton . Vous pouvez le regarder en haut de cette page.

Les appareils Samsunng Galaxy S22 , Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra ont tous été annoncés lors de la présentation Unpacked de Samsung présentée aujourd'hui, mercredi 9 février 2022.

Le S22 et le S22+ sont similaires dans leur conception et leurs fonctionnalités, l'écran étant le principal différenciateur - 6,1 et 6,6 pouces respectivement.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est une marmite de poisson différente car, avec son stylet S Pen inclus, il remplace davantage la série Galaxy Note qu'autre chose. C'est vraiment le fleuron de Samsung pour 2022.

Vous pouvez en savoir plus dans notre tour d'horizon ici : Samsung Galaxy S22 vs S22 Plus vs S22 Ultra : Quelles sont les différences ?

Écrit par Rik Henderson.