Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Samsung Galaxy S22 est l'appareil mobile phare de Samsung pour 2022. Elle bouscule un peu les choses, en intégrant les compétences de la gamme Galaxy Note dans le Galaxy S22 Ultra , tout en offrant de nombreux choix via les Galaxy S22 et S22+ .

Cela inclut les couleurs. Il y a cinq couleurs principales au lancement - Phantom Black, Phantom White, Burgundy, Green et Pink Gold. Toutes les couleurs ne sont pas disponibles pour tous les modèles - et bien sûr, il y a beaucoup d'exclusivités de transporteur et de différences régionales.

Voici les options de couleur pour tous les modèles pour vous aider à choisir celui qui vous convient.

En commençant par le modèle haut de gamme, le Galaxy S22 Ultra, il existe quatre options de couleur ici. Vous constaterez également que l'accent de couleur se répercute sur le nouveau S Pen qu'il abrite.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Probablement la couleur la plus populaire - selon nos contacts chez les détaillants - les téléphones noirs se vendent toujours bien. Le S22 Ultra est grand, il y a donc une gravité sérieuse qui vient avec cette bête noire profonde. L'arrière noir mat est associé à un cadre noir brillant.

À l'opposé polaire, le Phantom White adopte une approche plus légère, ce qui signifie que ces objectifs de caméra à l'arrière ressortent vraiment. Le Phantom White dispose d'un cadre argenté.

Apportant un peu de couleur à votre téléphone, le Burgundy pourrait vous rappeler votre boisson préférée. C'est quelque chose d'un peu différent et bien qu'il n'y ait pas de version rose de l'Ultra (comme c'est le cas avec les S22 et S22+), cela pourrait être le meilleur moyen d'obtenir ces tons roses sur le grand téléphone. Il est associé à une monture rose brillante.

Les téléphones verts sont étonnamment populaires, peut-être parce qu'ils sont si différents de la normale. Le fait que vous obteniez un cadre vert brillant assorti apporte un équilibre harmonieux à ce modèle.

Le Samsung Galaxy S22+ apporte de l'espace à l'écran, tout en faisant quelques coupes pour donner un téléphone légèrement plus compact que l'Ultra, à un prix légèrement plus abordable. Le Galaxy S22 est le plus petit, mais les couleurs proposées par le S22 et le S22+ sont les mêmes.

Encore une fois, il y a l'option pour le noir, avec cette teinte sérieuse. Cela couvre également le boîtier de l'appareil photo surélevé, tandis qu'il y a un cadre noir brillant autour du téléphone. Il est légèrement différent du S21, en ce que le cadre n'englobe pas cet environnement de caméra, mais tout correspond.

Les Galaxy S22 et S22+ sont également disponibles en blanc, ce qui fait apparaître l'appareil photo comme des yeux d'insectes à l'arrière - mais ici, vous avez un cadre argenté pour bien mettre les choses en valeur.

Il y a une subtilité dans le rose que Samsung a utilisé, c'est loin du rose vif. Mais cela ajoute toujours un blush plus chaud à votre appareil. Ce qui est génial, c'est que ce modèle utilise une monture en or, plutôt en or rose, ce qui lui donne du caractère.

Le vert est également là pour les plus petits S22 et S22+, vous donnant encore une fois quelque chose d'un peu différent de la masse de téléphones noirs qui dominent le marché.

Écrit par Chris Hall.