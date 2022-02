Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a clairement indiqué que la série Galaxy S22 est sur le point d'être lancée, avec un événement Unpacked prévu pour le 9 février .

Nous nous attendons à voir la révélation du Galaxy S22, du Galaxy S22+ et du S22 Ultra. Il n'y a pas eu de pénurie de fuites pour ces modèles, les dernières provenant d'Amazon Australie.

Le détaillant en ligne semble avoir répertorié le prochain téléphone Samsung dans le cadre d'un ensemble avec l'Echo Show 8.

La liste comprend les modèles Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, affichant des options de stockage de 128, 256 ou 512 Go - bien que seul le S22 Ultra bénéficie de cette plus grande capacité de stockage.

Il y a une gamme complète d'options de couleurs apparemment offertes aussi - fard à joues, bordeaux, vert, noir et blanc pour chaque modèle.

La liste présente également les modèles Samsung Galaxy S22 Ultra avec le S Pen, soutenant l'idée que le S22 Ultra remplacera le Galaxy Note et sera livré avec un stylet pour la première fois, en faisant également référence à la prise en charge du S Pen dans les détails du produit.

Les détails répertoriés sur les appareils ne révèlent vraiment rien de trop spécifique - mais il est question de l'appareil photo de qualité professionnelle avec des précisions sur le fait que les appareils photo avant et arrière prendront des photos de portrait de nuit.

Il y a aussi quelque chose appelé Nightography, suggérant que les pixels plus grands sur le capteur et la fréquence d'images automatique vous aideront à filmer des vidéos dans l'obscurité.

Il est également fait mention d'un angle de correction OIS plus large de 58 % pour vous aider à filmer des vidéos plus stables - ainsi que la confirmation de cet appareil photo principal de 108 mégapixels sur le S22 Ultra.

En termes de protection des appareils, il semble que ces appareils auront un écran Gorilla Glass Victus +, un cadre en aluminium Armor plus résistant et une étanchéité IP68.

L'écran prétend également être le plus brillant jamais conçu par Samsung, sous le nom de BrightVision.

La liste est clairement incomplète, car il y a des notes de bas de page sans explication et seulement une sélection limitée d'images, comme si quelqu'un se préparait pour le jour du lancement et mettait cette liste en ligne par erreur.

La liste indique que la série Samsung Galaxy S22 sortira le 4 mars 2022 en Australie et que nous pouvons tirer certains prix du système, ces modèles prétendant être disponibles en précommande maintenant :

S22 Ultra 512 Go - 2 562,90 €

S22 Ultra 256 Go - 2 397,90 €

S22 Ultra 128 Go - 2232,90 €

S22+ 128 Go - 1902,90 €

S21 128 Go - 1 572,90 €

Notez qu'il s'agit de prix en AUD, mais ils correspondent en quelque sorte aux prix et aux fuites attendus pour ces appareils, même s'ils semblent plutôt aléatoires.

De toute évidence, il ne s'agit pas d'une page de liste complète et il est parfaitement raisonnable que certaines de ces informations ne soient pas exactes, mais elles correspondent aux détails que nous avons vus dans d'autres fuites. Avec le lancement des appareils Samsung dans quelques jours à peine, il semble que garder tous les détails secrets soit un défi.

Merci Rob pour le conseil !

Écrit par Chris Hall.