(Pocket-lint) - Samsung doit révéler ses Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra lors de son prochain événement Unpacked le 9 février, et il est question que la société présente également ses prochaines tablettes Android premium Galaxy Tab S.

Les dernières rumeurs laissent cependant très peu de place à l'imagination, avec l'emballage de vente au détail du Galaxy S22 Ultra apparaissant en ligne et le Galaxy Tab S8 Ultra étant repéré dans la nature.

Lanzuk a publié un certain nombre d'images du Galaxy Tab S8 Ultra montrant le design à encoche supposé, l'une des images révélant également l'avant du Galaxy S22 Ultra . L'une des images divulguées montre également l'arrière du Galaxy S22 ou du Galaxy S22+ sur l'écran de la Tab S8 Ultra, bien qu'il soit difficile de déterminer lequel, car les deux devraient offrir le même boîtier de caméra arrière.

Les téléphones Galaxy S22 et S22 + seraient tous deux équipés d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, couplé à un capteur ultra large de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 10 mégapixels capable d'un zoom spatial 30X. La tablette Samsung Galaxy Tab S8 Ultra est considérée comme la plus grande des trois tablettes, offrant un écran de 14,6 pouces et deux capteurs de caméra dans l'encoche.

La boîte de vente au détail S22 Ultra a également fui et bien qu'elle ne donne pas grand-chose, elle comprendrait le S Pen, un câble de charge USB-C vers USB-C et un outil d'éjection de carte SIM. Une prise et des écouteurs ne sont pas attendus.

Vous pouvez tout savoir sur les rumeurs entourant les tablettes Samsung Galaxy S22 , Galaxy S22+, S22 Ultra et Galaxy Tab S8 dans nos fonctionnalités séparées.

Écrit par Britta O'Boyle.