Samsung Galaxy S22, S22+ affinent le design de la série phare

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - C'est officiel, la série Samsung Galaxy S22 est là, avec les S22 et S22+ affinant le design de la série au-delà de ses prédécesseurs. Le duo rejoint le S22 Ultra, qui intègre un stylet S Pen, que l'on retrouve dans le haut de gamme.

Mais ce sont les deux modèles les plus "d'entrée" de la série qui retiennent notre attention ici. Avec des tailles d'écran de 6,1 et 6,6 pouces respectivement, les S22 et S22+ sont légèrement plus petits que les précédents équivalents du modèle S21.

Ce n'est pas seulement en raison de la taille de l'écran - l'ancien S21 étant de 6,1 pouces, le S21+ de 6,6 pouces à des fins de comparaison - mais aussi d'une légère réduction de la capacité de la batterie, ce qui donne un combiné qui est également légèrement plus mince qu'auparavant. Samsung nous dit qu'il y a une réduction de 5 % de la taille du combiné d'une année sur l'autre.

Samsung affirme également que les nouvelles capacités de la batterie - 3 700 mAh dans le S22 et 4 500 mAh dans le S22+ - dureront aussi longtemps que leurs prédécesseurs auront amélioré la technologie d'affichage. Nous devrons voir comment cela se passe lorsqu'il s'agit de tester les combinés.

Sur le devant des caméras, les deux combinés disposent de la même triple configuration, composée d'un écran principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), d'un ultra-large 12MP et d'un téléobjectif 10MP (un zoom 3x).

Fait intéressant, les combinés britanniques (et nous pensons européens, en plus de la région Asie-Pacifique) seront livrés avec le propre chipset Exynos 2200 de Samsung, tandis que le lancement aux États-Unis mettra en vedette la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm . Les deux sont des processus de 4 nm, avec des capacités similaires prévues.

Les Samsung Galaxy S22 et S22 devraient arriver avant la fin du mois, avec des prix commençant respectivement à 769 £ et 949 £. Les variantes de stockage supérieures entraîneront des prix plus élevés.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Écrit par Mike Lowe.