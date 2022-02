La conception et les spécifications du Samsung Galaxy A53 fuient dans leur intégralité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung doit lancer sa nouvelle gamme phare Galaxy S le 9 février, mais les rumeurs suggèrent que ce ne sera pas la dernière que nous entendrons de la société ce semestre, le Galaxy A53 apparaissant également dans un certain nombre de fuites.

La fuite la plus récente provient de Winfuture et ne montre pas seulement à quoi devrait ressembler le Galaxy A53, mais elle détaille également les principales spécifications, confirmant certains des rapports précédents.

Selon le rapport Winfuture, le Samsung Galaxy A53 présentera un design similaire au Galaxy A52, mais avec un boîtier de caméra raffiné à l'arrière. Il y a une caméra perforée centralisée en haut de l'écran et elle est affichée dans les options de couleur blanc et noir dans la fuite.

Le site affirme que l'appareil sera livré avec quatre caméras à l'arrière, composées d'une caméra principale de 64 mégapixels, d'une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels, d'une caméra de profondeur de 5 mégapixels et d'une caméra macro de 5 mégapixels. La caméra frontale serait de 32 mégapixels.

Les autres spécifications incluent un écran de 6,5 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le chipset Exynos 1200 sous le capot, pris en charge par 6 Go ou 8 Go de RAM et au moins 128 Go de stockage avec prise en charge microSD pour l'extension de stockage.

Winfuture n'a pas confirmé la capacité de la batterie dans le rapport, bien que des rapports précédents aient indiqué que l'A53 offrirait une cellule de 5000 mAh avec un support de charge rapide de 25 W.

Pour l'instant, rien n'est officiel, même si vous pouvez lire toutes les rumeurs précédentes concernant le Galaxy A53 dans notre article séparé .

Écrit par Britta O'Boyle.