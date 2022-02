Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le champion 2022 de Samsung, le Galaxy S22 Ultra, est à la fois une fin et un nouveau départ. Son intégration d'un stylet S Pen - contrairement aux autres modèles de la série S22 (qui sont compatibles, n'en comportent tout simplement pas un intégré) - inaugure une nouvelle ère pour le produit phare, tout en épelant simultanément la fin de l'ancien. Série de notes à plusieurs niveaux .

Mais ce n'est pas une raison pour pleurer la fin de la série Note : le Galaxy S22 Ultra fera tout ce que la série haut de gamme était capable de faire, mais en mieux. Il se situe au sommet de la pile de la série S22 - qui comprend également les Galaxy S22 et S22+ - en apportant également les caméras les plus avancées de la gamme de la société coréenne.

Ce n'est pas seulement l'intégration du S Pen qui distingue l'Ultra des deux autres modèles S22, car son écran AMOLED de 6,8 pouces en fait le plus grand du trio (le S22 étant de 6,1 pouces, le Plus étant de 6,6 pouces ).

Le design est également un véritable raffinement par rapport au S21 Ultra précédent, avec une section de caméra arrière mieux intégrée qui « s'enfonce » d'autant plus dans le téléphone. Il comprend une configuration quadruple, avec un objectif principal de 108 mégapixels, un ultra-large 12MP et une paire de téléobjectifs 10MP (pour un zoom 3x et 10x respectivement). Le capteur de l'appareil photo principal est 23 % plus grand que son prédécesseur, dans le but d'augmenter les félicitations de l'appareil photo.

Fait intéressant, les combinés britanniques (et nous pensons que les combinés européens, en plus de la région Asie-Pacifique) seront livrés avec le propre chipset Exynos 2200 de Samsung, tandis que le lancement aux États-Unis comprendra la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm . Les deux sont des processus de 4 nm, avec des capacités similaires prévues.

La façon dont cette différence de processeur affectera la durée de vie de la batterie est inconnue, mais il y a une cellule de 5 000 mAh à bord - elle devrait donc offrir de bonnes manches. Fonctionnalité de charge filaire (45 W) et sans fil (15 W) pour une commodité totale.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra devrait arriver avant la fin du mois, avec des précommandes à partir du 9 février pour une date de mise en vente à partir du 25 février, avec des prix à partir de 1 149 £ pour le modèle 8 Go/128 Go.

Écrit par Mike Lowe.