(Pocket-lint) - C'était en septembre 2021 lorsque les détails concernant le combiné Galaxy A53 5G de Samsung - la mise à jour du Galaxy A52 - sont apparus pour la première fois, avec diverses informations arrivant dans les mois qui ont suivi.

Il semble maintenant qu'il est presque temps pour le combiné de milieu de gamme de se lancer, car il - avec l'A33 5G bas de gamme - est apparu sur les pages d'assistance officielles de Samsung, selon un rapport de MySmartPrice .

Alors que le Galaxy S22 haut de gamme devrait être dévoilé le 8 février, nous ne serions pas surpris de voir le duo A53 et A33 arriver tranquillement avant ces données pour éviter toute distraction de l'arrivée phare de Samsung.

Mais si vous ne voulez pas dépenser le gros prix pour un combiné, le Galaxy A53 sera probablement très attrayant. Selon la rumeur, sa spécification apporterait une configuration de caméra quadruple à l'arrière - avec un capteur principal de 64 mégapixels, ultra large, macro 5MP et capteur de profondeur 2MP - tandis que l'écran serait un panneau Full HD + AMOLED de 6,4 pouces avec un découpe perforée en haut au centre. Donc, pas de zoom sophistiqué ici, mais cela fait partie de ce qui distingue l'A53 du S22.

Ailleurs, le Galaxy A53 est censé arborer la puce Exynos 1200 de Samsung et 8 Go de RAM minimum. Il est peu probable qu'Exynos apparaisse dans toutes les régions, car l'Europe et les États-Unis ont tendance à obtenir une spécification Qualcomm, mais il y a de plus en plus de rumeurs selon lesquelles ce Galaxy pourrait être le premier à utiliser le dernier matériel de MediaTek (bien que Dimensity 9000 semble peu probable, car il se positionne théoriquement plus haut que Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dans de nombreux domaines).

Les détails complets et finaux sont probablement imminents, donc plus d'informations si et quand cela devient officiel.

Écrit par Mike Lowe.