La date et l'heure de lancement du Samsung Galaxy S22 fuient, pas longtemps maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les prochains appareils phares de Samsung sont presque là, mais alors que la société sud-coréenne a confirmé qu'un événement aurait lieu en février, elle n'a pas encore officiellement révélé la date de cet événement.

Les rapports précédents indiquaient le 8 février 2022, bien que le fuyant fiable Evan Blass ait maintenant publié une image de ce qui semble être l'invitation Galaxy Unpacked, révélant à la fois une date - une autre - et une heure.

L'image publiée par Blass indique que l'événement Samsung Galaxy Unpacked aura lieu le 9 février 2022 à 15h00. Malheureusement, il ne révèle pas le fuseau horaire. L'invitation indique également "The Epic Standard", ce qui suggère la fusion des gammes Galaxy S et Galaxy Note, d'autant plus que le slogan semble avoir été écrit avec le S Pen.

Jusqu'à présent, il y a eu de nombreuses rumeurs et rendus entourant la série Galaxy S22. Le Galaxy S22 Ultra devrait voir plus de refonte que les Galaxy S22 et S22 Plus, avec l'inclusion du S Pen intégré à l'appareil, plutôt que de simplement le prendre en charge comme le Galaxy S21 Ultra l'a fait.

Les prix des appareils ont également fuité sur Twitter récemment, avec la suggestion que le Galaxy S22 commencerait à 849 €, tandis que le Galaxy S22 Plus commencerait à 1049 €. Le Galaxy S22 Ultra débuterait à 1249€. Bien sûr, rien n'est encore confirmé par Samsung, mais si Blass est précis, il ne devrait pas y avoir trop de temps à attendre.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Galaxy S22 Ultra dans notre article séparé . Nous avons également une fonctionnalité pour les S22 et S22 Plus .

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Rik Henderson.