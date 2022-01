Fuite des prix et des options de stockage du Samsung Galaxy S22

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra seront chacun dévoilés le 8 ou 9 février 2022 lors d'une présentation Unpacked dédiée, nous en sommes à peu près sûrs.

Nous devenons également sûrs de quelques détails, grâce aux nombreuses fuites qui sont apparues en ligne au cours du dernier mois environ.

Le dernier révèle les options de prix et de stockage pour la famille S22 , avec peut-être de mauvaises nouvelles pour ceux qui s'attendent à ce que cette génération de téléphones phares soit moins chère que la précédente.

Roland Quandt de WinFuture a tweeté une liste de prix européenne pour les différentes options de modèle, déclarant également que Covid, les pénuries de puces et les taux d'inflation élevés dans de nombreux pays ont maintenu les prix des billets à des niveaux élevés.

Celui qui a dit que la série S22 devait être moins chère, n'a pas pensé à Covid, aux pénuries de pièces et à l'inflation.



Prix officiels réels en EURO :

S22 8/128 Go = 849

S22 8/256 Go = 899

S22+ 8/128 Go = 1049

S22+ 8/256 Go = 1099

S22 Ultra 8/128 Go = 1249

S22 Ultra 12/256 Go = 1349

S22 Ultra 12/512 Go = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz – Roland Quandt (@rquandt) 22 janvier 2022

Bien qu'il ne révèle pas sa source pour les prix, ils ont du sens.

Le Samsung Galaxy S22 standard sera disponible avec 8 Go de RAM et en options 128 Go et 256 Go. Ils seront respectivement au prix de 849 € et 899 €.

Le Samsung Galaxy S22+ aura des options de RAM et de stockage identiques, au prix de 1 049 € et 1 099 €.

Et enfin, le Samsung Galaxy S22 Ultra débutera à 1 249 € pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec un saut à 12 Go de RAM pour les variantes 256 Go et 512 Go.

Si vous souhaitez précommander l'un des téléphones, Samsung a déjà ouvert une page d'inscription. Vous pouvez trouver les détails ici : Vous souhaitez précommander le Samsung Galaxy S22 Ultra ? Voici comment réserver votre place .

Écrit par Rik Henderson.