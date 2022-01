Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Quelques jours avant un événement, Samsung invite les consommateurs à précommander tout ce qu'il est sur le point d'annoncer, et cette année ce n'est pas différent.

Le prochain événement Unpacked de Samsung devrait avoir lieu en février, où il annoncera probablement la série Galaxy S de nouvelle génération aux côtés d'autres appareils.

Samsung n'a bien sûr pas encore annoncé le Galaxy S22, à part un très bref teaser et un article de blog. Néanmoins, vous pouvez désormais en réserver un - sans le voir. C'est vrai. Vous pouvez enregistrer votre intention d'acheter le produit phare ainsi que les modèles Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra du géant de l'électronique coréen avant même qu'ils ne soient annoncés et mis en vente.

Si vous êtes du genre à devoir posséder le dernier combiné de Samsung avant tout le monde, rendez-vous sur cette page du site de Samsung pour réserver une précommande pour l'un des téléphones.

Vous n'avez même pas encore besoin de déposer de l'argent - vous réservez simplement un créneau pour commander le téléphone plus tard, après le discours d'ouverture de l'entreprise à Unpacked en février. Comme d'habitude , Samsung a déclaré que vous obtiendrez 50 $ de crédit sur d'autres produits Samsung Galaxy lorsque vous précommandez, que vous pouvez utiliser pour accrocher un étui ou un chargeur.

Pour réserver, entrez simplement votre nom, votre adresse e-mail et votre code postal, puis sélectionnez si vous souhaitez un téléphone ou une tablette de Samsung. Facile.

Si vous voulez en savoir plus sur la série Galaxy S de nouvelle génération, sur la base de toutes les rumeurs et fuites jusqu'à présent, consultez notre guide ici.

