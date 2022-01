Samsung annonce February Unpacked et taquine un successeur de Note

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung organise un événement Unpacked en février pour annoncer la série de téléphones Galaxy S 2022, qui sera probablement le Galaxy S22.

TM Roh, président de Samsung et responsable de son activité d'expérience mobile, a annoncé l'événement dans unarticle de blog publié le jeudi 20 janvier 2022.

« À Unpacked en février 2022, nous vous présenterons l'appareil de la série S le plus remarquable que nous ayons jamais créé », a écrit Roh. Le message est parsemé de références à la série Galaxy Note, ce qui suggère que ce sera un point central dans la prochaine annonce Galaxy S de Samsung. Par exemple, Roh a noté que beaucoup étaient "surpris" lorsque Samsung n'a pas sorti de nouveau Galaxy Note l'année dernière.

Mais il a ajouté que Samsung n'avait pas "oublié ces expériences que vous aimez", faisant référence à la Note et impliquant peut-être que la nouvelle série inclura un successeur de Galaxy Note.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Cela ne signifie pas que Samsung annoncera un appareil de marque Galaxy Note. Au lieu de cela, la rumeur selon laquelle le Galaxy S22 Ultra pourrait servir de suite à Note. En fait, le message de Roh s'est terminé par une allumette sur le prochain Ultra, signalant une fois de plus que Samsung a l'intention de positionner le Galaxy S22 Ultra comme un suivi de Note. Cela correspond à toutes les fuites récentes.

Un déluge d'images et de vidéos non officielles pointent toutes vers le Galaxy S22 Ultra arborant un design de type Note, avec des bords carrés et un stylet inclus.

À lire aussi : Samsung Galaxy S22 Ultra vs S21 Ultra : les rumeurs de différences

Bien qu'une date exacte n'ait pas encore été annoncée pour l'événement de Samsung, ceux qui veulent la nouvelle série de téléphones Galaxy S peuvent commencer à manifester leur intérêt pour précommander les téléphones.

Écrit par Maggie Tillman.